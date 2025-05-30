Вопрос с иноагентством решен: Пугачеву позвали на фестиваль в Россию

«Абзац»: Алла Пугачева приглашена на «Новую волну» в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возвращение артистки может быть истолковано как определенный вызов
Возвращение артистки может быть истолковано как определенный вызов Фото:

Певица Алла Пугачева может принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Казани в конце августа 2025 года. Информация о возможном приглашении певицы вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для обсуждения ее статуса и отношения к российской публике.

«Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на „Новую волну“. <...> Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал», — рассказал журналист и общественник Вадим Манукян в беседе с «Абзацем». По его мнению, возвращение артистки может быть истолковано как определенный вызов или даже провокация.

Манукян напомнил, что в 2018 году на «Новую волну» была приглашена уже находившаяся в опале Верка Сердючка. Эксперт выразил надежду, что если приглашение Пугачевой действительно было отправлено, организаторы конкурса могут его отозвать.

Алла Пугачева, не проживающая в России на постоянной основе с 2022 года, по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что она периодически приезжала на родину по личным делам, артистка большую часть времени проводит за границей вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). При этом официально Пугачева не признана иноагентом, против нее не возбуждены уголовные дела, и с точки зрения законодательства ее возвращение в Россию не ограничено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Алла Пугачева может принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Казани в конце августа 2025 года. Информация о возможном приглашении певицы вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для обсуждения ее статуса и отношения к российской публике. «Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на „Новую волну“. <...> Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал», — рассказал журналист и общественник Вадим Манукян в беседе с «Абзацем». По его мнению, возвращение артистки может быть истолковано как определенный вызов или даже провокация. Манукян напомнил, что в 2018 году на «Новую волну» была приглашена уже находившаяся в опале Верка Сердючка. Эксперт выразил надежду, что если приглашение Пугачевой действительно было отправлено, организаторы конкурса могут его отозвать. Алла Пугачева, не проживающая в России на постоянной основе с 2022 года, по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что она периодически приезжала на родину по личным делам, артистка большую часть времени проводит за границей вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). При этом официально Пугачева не признана иноагентом, против нее не возбуждены уголовные дела, и с точки зрения законодательства ее возвращение в Россию не ограничено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...