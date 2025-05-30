Вопрос с иноагентством решен: Пугачеву позвали на фестиваль в Россию

Певица Алла Пугачева может принять участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Казани в конце августа 2025 года. Информация о возможном приглашении певицы вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для обсуждения ее статуса и отношения к российской публике.
«Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на „Новую волну“. <...> Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал», — рассказал журналист и общественник Вадим Манукян в беседе с «Абзацем». По его мнению, возвращение артистки может быть истолковано как определенный вызов или даже провокация.
Манукян напомнил, что в 2018 году на «Новую волну» была приглашена уже находившаяся в опале Верка Сердючка. Эксперт выразил надежду, что если приглашение Пугачевой действительно было отправлено, организаторы конкурса могут его отозвать.
Алла Пугачева, не проживающая в России на постоянной основе с 2022 года, по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на то, что она периодически приезжала на родину по личным делам, артистка большую часть времени проводит за границей вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом). При этом официально Пугачева не признана иноагентом, против нее не возбуждены уголовные дела, и с точки зрения законодательства ее возвращение в Россию не ограничено.
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