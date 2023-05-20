Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29

Украина может получить от западных стран истребители F-16. ВСУ нуждаются в самолетах такого типа, так как они позволят получить воздушную поддержку в ходе контрнаступления и создать баланс сил в воздухе. URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29.
F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Своими высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб армии противника. Помимо высокоточных ракет и хороших пилотажных свойств самолет имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1. Данная пушка имеет возможность стрельбы снарядами с обедненным ураном. Истребитель F-16 по праву считается лучшим среди аналогичных однодвигательных самолетов. Двигатель истребителя надежный и имеет прекрасное соотношение тяги к весу.
Истребитель F-16: подробная информация
Технические характеристики истребителя:
- дальность полета — 4000 км;
- максимальная высота полета — 18000 метров;
- боевой радиус самолета — 1361-1759 км;
- экипаж состоит из одного человека;
- крейсерская скорость — 0,93 М;
- максимальная скорость — 2 145 км/ч;
- скорость подъема — 275 м/с.
Всего США с 1974 года выпустили более 4 600 истребителей такого класса и они по-прежнему производятся в массовом порядке. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США), поэтому могут их поставить на Украину в достаточно большом количестве, учитывая развитую логистику и материально-техническую базу для этих боевых летательных машин в самой Европе. Цена одного F-16, учитывая большое пространство конфигураций, может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу.
Вооружение истребителя:
- Стрелково-пушечное: 1 × 20-мм шестиствольная пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов;
- Управляемые ракеты: ракеты «воздух-воздух»: AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2. Ракеты «воздух-поверхность»: 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk.3;
- Бомбы: корректируемые 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM. Корректируемые кассетные: CBU-103, CBU-104, CBU-105. Свободнопадающие: Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.
Истребитель МиГ-29: подробная информация
Технические характеристики истребителя:
- дальность полета — 2900 км;
- максимальная высота полета — 18000 метров;
- боевой радиус самолета — 740 км;
- экипаж состоит из одного человека;
- крейсерская скорость — 0,8 М;
- максимальная скорость у земли 1500 км/ч, на высоте 2450 км/ч;
- скорость подъема — 334 м/с.
Вооружение истребителя:
- пушка ГШ-301 калибра 30 мм с боезапасом в 150 снарядов;
- авиационные ракеты «воздух-воздух» разных типов (Р-27Р, Р-73, Р-60М), неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы;
- ракеты «воздух-поверхность»: Х-29, Х-31 и другие.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти западных стран приняли положительное решение по поводу отправки Украине истребителей F-16. По словам советника, в данный момент обсуждается организация процесса поставок.
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