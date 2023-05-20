Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29

20 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Истребитель F-16 имеет отличную маневренность Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина может получить от западных стран истребители F-16. ВСУ нуждаются в самолетах такого типа, так как они позволят получить воздушную поддержку в ходе контрнаступления и создать баланс сил в воздухе. URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Своими высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб армии противника. Помимо высокоточных ракет и хороших пилотажных свойств самолет имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1. Данная пушка имеет возможность стрельбы снарядами с обедненным ураном. Истребитель F-16 по праву считается лучшим среди аналогичных однодвигательных самолетов. Двигатель истребителя надежный и имеет прекрасное соотношение тяги к весу. Истребитель F-16: подробная информация Технические характеристики истребителя: Новость по теме Военный аналитик назвал условие, при котором Украина сможет создать угрозу РФ в небе дальность полета — 4000 км;

максимальная высота полета — 18000 метров;

боевой радиус самолета — 1361-1759 км;

экипаж состоит из одного человека;

крейсерская скорость — 0,93 М;

максимальная скорость — 2 145 км/ч;

скорость подъема — 275 м/с. Всего США с 1974 года выпустили более 4 600 истребителей такого класса и они по-прежнему производятся в массовом порядке. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США), поэтому могут их поставить на Украину в достаточно большом количестве, учитывая развитую логистику и материально-техническую базу для этих боевых летательных машин в самой Европе. Цена одного F-16, учитывая большое пространство конфигураций, может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу. Вооружение истребителя: Стрелково-пушечное: 1 × 20-мм шестиствольная пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов;

Управляемые ракеты: ракеты «воздух-воздух»: AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2. Ракеты «воздух-поверхность»: 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk.3;

Бомбы: корректируемые 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM. Корректируемые кассетные: CBU-103, CBU-104, CBU-105. Свободнопадающие: Mark 82, 8xMark 83, Mark 84. Истребитель МиГ-29: подробная информация Технические характеристики истребителя: дальность полета — 2900 км;

максимальная высота полета — 18000 метров;

боевой радиус самолета — 740 км;

экипаж состоит из одного человека;

крейсерская скорость — 0,8 М;

максимальная скорость у земли 1500 км/ч, на высоте 2450 км/ч;

скорость подъема — 334 м/с. Вооружение истребителя: пушка ГШ-301 калибра 30 мм с боезапасом в 150 снарядов;

авиационные ракеты «воздух-воздух» разных типов (Р-27Р, Р-73, Р-60М), неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы;

ракеты «воздух-поверхность»: Х-29, Х-31 и другие. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти западных стран приняли положительное решение по поводу отправки Украине истребителей F-16. По словам советника, в данный момент обсуждается организация процесса поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может получить от западных стран истребители F-16. ВСУ нуждаются в самолетах такого типа, так как они позволят получить воздушную поддержку в ходе контрнаступления и создать баланс сил в воздухе. URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Своими высокоточными ракетами и бомбами способен нанести сильный ущерб армии противника. Помимо высокоточных ракет и хороших пилотажных свойств самолет имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1. Данная пушка имеет возможность стрельбы снарядами с обедненным ураном. Истребитель F-16 по праву считается лучшим среди аналогичных однодвигательных самолетов. Двигатель истребителя надежный и имеет прекрасное соотношение тяги к весу. Технические характеристики истребителя: Всего США с 1974 года выпустили более 4 600 истребителей такого класса и они по-прежнему производятся в массовом порядке. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США), поэтому могут их поставить на Украину в достаточно большом количестве, учитывая развитую логистику и материально-техническую базу для этих боевых летательных машин в самой Европе. Цена одного F-16, учитывая большое пространство конфигураций, может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу. Вооружение истребителя: Технические характеристики истребителя: Вооружение истребителя: Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти западных стран приняли положительное решение по поводу отправки Украине истребителей F-16. По словам советника, в данный момент обсуждается организация процесса поставок.