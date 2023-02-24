Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщили представители Елисейского дворца (резиденция президента Французской республики в Париже, — прим. URA.RU).
Президент Франции в телефонном разговоре с лидером Турции подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, передает одно из крупнейших информационных агентств мира Agence France-Presse. Кроме того, Макрон отметил, что в настоящее время нужно вести борьбу обходом антироссийских санкций.
Ранее во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями. По мнению экспертов, устойчивость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Тем не менее, 23 февраля в США анонсировали новые санкции против России. Там отметили, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщили представители Елисейского дворца (резиденция президента Французской республики в Париже, — прим. URA.RU). Президент Франции в телефонном разговоре с лидером Турции подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, передает одно из крупнейших информационных агентств мира Agence France-Presse. Кроме того, Макрон отметил, что в настоящее время нужно вести борьбу обходом антироссийских санкций. Ранее во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями. По мнению экспертов, устойчивость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Тем не менее, 23 февраля в США анонсировали новые санкции против России. Там отметили, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.