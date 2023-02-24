Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию

24 февраля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон также заявил о необходимости борьбы с обходом антироссийских санкций Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщили представители Елисейского дворца (резиденция президента Французской республики в Париже, — прим. URA.RU). Президент Франции в телефонном разговоре с лидером Турции подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, передает одно из крупнейших информационных агентств мира Agence France-Presse . Кроме того, Макрон отметил, что в настоящее время нужно вести борьбу обходом антироссийских санкций. Ранее во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями. По мнению экспертов, устойчивость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Тем не менее, 23 февраля в США анонсировали новые санкции против России. Там отметили, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщили представители Елисейского дворца (резиденция президента Французской республики в Париже, — прим. URA.RU). Президент Франции в телефонном разговоре с лидером Турции подчеркнул необходимость усиления давления на Россию, передает одно из крупнейших информационных агентств мира Agence France-Presse. Кроме того, Макрон отметил, что в настоящее время нужно вести борьбу обходом антироссийских санкций. Ранее во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями. По мнению экспертов, устойчивость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Тем не менее, 23 февраля в США анонсировали новые санкции против России. Там отметили, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.