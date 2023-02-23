Во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями

Несмотря на масштабное санкционное давление, российская экономика демонстрирует «удивительную стойкость». Об этом пишет французский журнал Challenges.
«Каждый из аналитиков, которые предсказывали спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку в собственных оценка. Несмотря на несколько беспрецедентных западных пакетов [санкций]», — говорится в публикации французского издания. Статья носит название «Причины поразительной устойчивости российской экономики».
Обозреватели журнала отмечают ряд успехов России в экономической сфере. Среди них — рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению экспертов, стойкость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала появление нового пакета ограничений к концу месяца. Отмечалось, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.
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Несмотря на масштабное санкционное давление, российская экономика демонстрирует «удивительную стойкость». Об этом пишет французский журнал Challenges. «Каждый из аналитиков, которые предсказывали спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку в собственных оценка. Несмотря на несколько беспрецедентных западных пакетов [санкций]», — говорится в публикации французского издания. Статья носит название «Причины поразительной устойчивости российской экономики». Обозреватели журнала отмечают ряд успехов России в экономической сфере. Среди них — рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению экспертов, стойкость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала появление нового пакета ограничений к концу месяца. Отмечалось, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.