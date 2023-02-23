Во Франции отметили удивительную стойкость России перед санкциями

Challenges: аналитики, предсказывавшие спад российской экономики из-за санкций, допустили огромную ошибку

24 февраля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Показатели российской экономики впечатлили французских журналистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на масштабное санкционное давление, российская экономика демонстрирует «удивительную стойкость». Об этом пишет французский журнал Challenges. «Каждый из аналитиков, которые предсказывали спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку в собственных оценка. Несмотря на несколько беспрецедентных западных пакетов [санкций]», — говорится в публикации французского издания . Статья носит название «Причины поразительной устойчивости российской экономики». Обозреватели журнала отмечают ряд успехов России в экономической сфере. Среди них — рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению экспертов, стойкость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала появление нового пакета ограничений к концу месяца. Отмечалось, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.

Несмотря на масштабное санкционное давление, российская экономика демонстрирует «удивительную стойкость». Об этом пишет французский журнал Challenges. «Каждый из аналитиков, которые предсказывали спад экономики РФ на уровне не менее 8%, допустили огромную ошибку в собственных оценка. Несмотря на несколько беспрецедентных западных пакетов [санкций]», — говорится в публикации французского издания. Статья носит название «Причины поразительной устойчивости российской экономики». Обозреватели журнала отмечают ряд успехов России в экономической сфере. Среди них — рост производства военной техники и успехи сельского хозяйства. По мнению экспертов, стойкость экономики страны обеспечили меры господдержки и действия Центробанка по стабилизации рубля. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала появление нового пакета ограничений к концу месяца. Отмечалось, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.