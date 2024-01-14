В мире Европа Bild: Германия готовится к войне с РФ 15 января 2024 в 02:04 Размер текста - 17 + В Германии Бундесвер рассматривает возможные варианты конфликта с армией РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бундесвер готовится к войне с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Будут задействованы десятки тысяч немецких солдат (в подготовке к войне с РФ — прим. URA.RU)», — пишет издание Bild, ссылаясь на секретные материалы немецкого Минобороны. Бундесвер рассматривает сценарии конфликта с РФ. Согласно секретным документам, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта. В Германии предсказали Украине потерю больших территорий из-за сокращения помощи Запада. Стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений, передает телеканал 360. Бундесвер готовится к войне с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Будут задействованы десятки тысяч немецких солдат (в подготовке к войне с РФ — прим. URA.RU)», — пишет издание Bild, ссылаясь на секретные материалы немецкого Минобороны. Бундесвер рассматривает сценарии конфликта с РФ. Согласно секретным документам, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта. В Германии предсказали Украине потерю больших территорий из-за сокращения помощи Запада. Стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям