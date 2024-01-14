14 января 2024

Bild: Германия готовится к войне с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, nato, солдат, наемник, армия нато, бундесвер, армия германии,  stock
В Германии Бундесвер рассматривает возможные варианты конфликта с армией РФ Фото:

Бундесвер готовится к войне с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Будут задействованы десятки тысяч немецких солдат (в подготовке к войне с РФ — прим. URA.RU)», — пишет издание Bild, ссылаясь на секретные материалы немецкого Минобороны. Бундесвер рассматривает сценарии конфликта с РФ.

Согласно секретным документам, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.

В Германии предсказали Украине потерю больших территорий из-за сокращения помощи Запада. Стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бундесвер готовится к войне с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild. «Будут задействованы десятки тысяч немецких солдат (в подготовке к войне с РФ — прим. URA.RU)», — пишет издание Bild, ссылаясь на секретные материалы немецкого Минобороны. Бундесвер рассматривает сценарии конфликта с РФ. Согласно секретным документам, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта. В Германии предсказали Украине потерю больших территорий из-за сокращения помощи Запада. Стране не хватит ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...