В Екатеринбурге станет больше «выделенок», а трамвайные пути огородят

Мэрия Екатеринбурга увеличит количество выделенных полос на дорогах, а трамвайные пути будут огорожены, чтобы автохамы не могли мешать проезду. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний день у нас выделенные полосы всего на 17 участках. Протяженность — порядка 23 километров. Есть уже наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество полос на 42 (дополнительно порядка 20 км). Также приоритетом для нас является обособление трамвайных путей», — сказал Галямов.
Он также напомнил, что мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы судиться с автомобилистами, которые заезжают на пути и вызывают простои трамваев. С них будут взыскивать убытки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.