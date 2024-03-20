В Екатеринбурге станет больше «выделенок», а трамвайные пути огородят

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Пыль на проспекте Ленина. Екатеринбург, трамвайные пути, трамвай
Общественному транспорту власти хотят дать преимущество на дорогах Фото:

Мэрия Екатеринбурга увеличит количество выделенных полос на дорогах, а трамвайные пути будут огорожены, чтобы автохамы не могли мешать проезду. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день у нас выделенные полосы всего на 17 участках. Протяженность — порядка 23 километров. Есть уже наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество полос на 42 (дополнительно порядка 20 км). Также приоритетом для нас является обособление трамвайных путей», — сказал Галямов.

Он также напомнил, что мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы судиться с автомобилистами, которые заезжают на пути и вызывают простои трамваев. С них будут взыскивать убытки.

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Мэрия Екатеринбурга увеличит количество выделенных полос на дорогах, а трамвайные пути будут огорожены, чтобы автохамы не могли мешать проезду. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день у нас выделенные полосы всего на 17 участках. Протяженность — порядка 23 километров. Есть уже наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество полос на 42 (дополнительно порядка 20 км). Также приоритетом для нас является обособление трамвайных путей», — сказал Галямов. Он также напомнил, что мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы судиться с автомобилистами, которые заезжают на пути и вызывают простои трамваев. С них будут взыскивать убытки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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