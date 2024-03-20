В Екатеринбурге станет больше «выделенок», а трамвайные пути огородят

20 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Общественному транспорту власти хотят дать преимущество на дорогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга увеличит количество выделенных полос на дорогах, а трамвайные пути будут огорожены, чтобы автохамы не могли мешать проезду. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день у нас выделенные полосы всего на 17 участках. Протяженность — порядка 23 километров. Есть уже наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество полос на 42 (дополнительно порядка 20 км). Также приоритетом для нас является обособление трамвайных путей», — сказал Галямов. Он также напомнил, что мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы судиться с автомобилистами, которые заезжают на пути и вызывают простои трамваев. С них будут взыскивать убытки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга увеличит количество выделенных полос на дорогах, а трамвайные пути будут огорожены, чтобы автохамы не могли мешать проезду. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день у нас выделенные полосы всего на 17 участках. Протяженность — порядка 23 километров. Есть уже наработки, и в ближайшие два года планируем увеличить количество полос на 42 (дополнительно порядка 20 км). Также приоритетом для нас является обособление трамвайных путей», — сказал Галямов. Он также напомнил, что мэрия прорабатывает вопрос о том, чтобы судиться с автомобилистами, которые заезжают на пути и вызывают простои трамваев. С них будут взыскивать убытки.