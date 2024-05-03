Девушку госпитализировали с травмой позвоночника
В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Протозанова легковушка сбила девушку. По информации очевидцев в соцсети, пострадавшую с травмой позвоночника увезли в больницу.
«Улица Протозанова дом 10 корпус 1. Наезд автомобиля Mitsubishi на пешехода на нерегулируем пешеходном переходе. Пострадала девушка, травма позвоночника, повезли в больницу», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ ожидается.
Легковушка сбила тюменку на пешеходном переходе
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