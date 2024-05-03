Тюменка попала под колеса легковушки на пешеходном переходе. Фото

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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, кушва, станция скорой помощи, скорая медицинская помощь
Девушку госпитализировали с травмой позвоночника Фото:

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Протозанова легковушка сбила девушку. По информации очевидцев в соцсети, пострадавшую с травмой позвоночника увезли в больницу.

«Улица Протозанова дом 10 корпус 1. Наезд автомобиля Mitsubishi на пешехода на нерегулируем пешеходном переходе. Пострадала девушка, травма позвоночника, повезли в больницу», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ ожидается.

Легковушка сбила тюменку на пешеходном переходе
Легковушка сбила тюменку на пешеходном переходе
Фото:

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В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Протозанова легковушка сбила девушку. По информации очевидцев в соцсети, пострадавшую с травмой позвоночника увезли в больницу. «Улица Протозанова дом 10 корпус 1. Наезд автомобиля Mitsubishi на пешехода на нерегулируем пешеходном переходе. Пострадала девушка, травма позвоночника, повезли в больницу», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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