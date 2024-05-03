Тюменка попала под колеса легковушки на пешеходном переходе. Фото

03 мая 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Девушку госпитализировали с травмой позвоночника Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Протозанова легковушка сбила девушку. По информации очевидцев в соцсети, пострадавшую с травмой позвоночника увезли в больницу. «Улица Протозанова дом 10 корпус 1. Наезд автомобиля Mitsubishi на пешехода на нерегулируем пешеходном переходе. Пострадала девушка, травма позвоночника, повезли в больницу», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ ожидается. Легковушка сбила тюменку на пешеходном переходе Telegra-канал «Тюмень ДТП ЧП ЧС» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Протозанова легковушка сбила девушку. По информации очевидцев в соцсети, пострадавшую с травмой позвоночника увезли в больницу. «Улица Протозанова дом 10 корпус 1. Наезд автомобиля Mitsubishi на пешехода на нерегулируем пешеходном переходе. Пострадала девушка, травма позвоночника, повезли в больницу», — сообщается в telegram-канале «Тюмень ДТП ЧП ЧС». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ ожидается.