Тюменский бизнесмен оценил женскую мечту в 2,2 миллиона рублей

Тюменский бизнесмен выставил объявление о продаже «мечты любой женщины» по цене в 2,2 миллиона рублей. Под этой формулировкой подразумевается бутик домашней одежды и нижнего белья, гласит текст объявления на частной доске.
«Единcтвенный в Тюмeни будуаpный дoм. Имeeт уникальное напpавлeние. Мы работаем преимущественно по записи, что очень ценят клиенты премиум сегмента», — поясняет автор объявления.
В целом же, как отмечает источник URA.RU в бизнес-среде Тюмени, в настоящий момент о продаже бутиков женской одежды задумались многие владельцы. «Маржинальность бизнеса получается невысокая — растет себестоимость одежды, стоимость производства, на это влияют и цены на ткани. Многие красители, которые использовались при изготовлении лет пять назад, пришлось импортозамещать, либо искать других поставщиков. Отсюда цены на сырье и, соответственно, весь производственный цикл», — пояснил агентству собеседник.
Его слова подтверждает анализ частных бордов: в настоящий момент в Тюмени на продажу выставлено больше 10 бутиков женской одежды. В большинстве случаев причина продажи продавцами не указывается. Как сообщил URA.RU руководитель биржи «Бизнес Маркет» Андрей Попов, сейчас одной из самых частых причин продажи бизнеса предприниматели называют переезд. «Достигли своего потолка по прибыли и хотят попробовать в другом регионе или, как минимум, в другой сфере», — отметил в беседе с агентством Попов.
Ранее URA.RU рассказало, что владелец начал распродавать по частям базу отдыха «Усадьба». На продажу выставлен благоустроенный участок с гостевым домом.
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