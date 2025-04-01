Экс-сотрудники Минобороны признались в получении взятки

Экс-сотрудники Минобороны России Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин признали свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере и раскаялись. Об этом сговрится в судебном акте. Отмечается, что общий размер взяток составил более 16 млн рублей.
«Обвиняемый Чекмазов признал вину по предъявленному ему обвинению в полном объеме и раскаялся в содеянном», — говорится в документах суда, информацию передает ТАСС. При этом Фомин также полностью признал вину после оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде.
Дмитрий Фомин отметил, что прослужил в армии 29 лет, его много раз награждали в ходе службы. При этом он добавил, что сожалеет о взятыми им взятках.
Чекмазов и Фомин, занимавшие должности в управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, обвиняются в получении взятки в рамках исполнения госконтракта. По данным следствия, с 2016 по 2022 год были заключены контракты на сумму 1,5 млрд рублей между Минобороны и компанией «Оборонтест», при этом обвиняемые следили за их выполнением. В период 2023-2024 годов оба чиновника получили от заместителя генерального директора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку в размере свыше 16 млн рублей за беспрепятственную приемку проводимых работ, а также общее покровительство.
В качестве меры пресечения Андрей Чекмазов сначала был заключен под стражу, но после суд изменил решение на подписку о невыезде. Дмитрия Фомина изначально посадили под домашний арест. Также на имущество обвиняемых стоимостью более 18 миллионов рублей был наложен арест.
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