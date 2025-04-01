В Госдуме предложили увеличить индексацию пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсия должна повышаться постоянно и систематически, считает депутат Гаврилов
Пенсия должна повышаться постоянно и систематически, считает депутат Гаврилов Фото:

В России индексацию пенсий нужно сделать регулярной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых людей, а не исходя из уровня инфляции.

«Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку» — заявил Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.

По словам депутата, существующая система «будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано». Она не соответствует потребностям населения, сказал Гаврилов.

С 1 апреля социальные пенсии в стране в очередной раз проиндексируют, напоминает RT. Ранее в Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России индексацию пенсий нужно сделать регулярной. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых людей, а не исходя из уровня инфляции. «Индексацию пенсий следует привязать к потребительской корзине. В последние годы она превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он прибавку» — заявил Сергей Гаврилов в интервью ТАСС. По словам депутата, существующая система «будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано». Она не соответствует потребностям населения, сказал Гаврилов. С 1 апреля социальные пенсии в стране в очередной раз проиндексируют, напоминает RT. Ранее в Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...