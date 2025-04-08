В Тюменской области взлетела стоимость страховки от паводка

В Тюменской области в предстоящем сезоне для предпринимателей сумма страхового полиса от паводка выросла в цене на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан.
«Средняя стоимость тарифов на страхование бизнеса от паводка в Тюменской области в 2025 году выросла на 20% в сравнении с 2024 годом», — сообщил эксперт в беседе с РБК Тюмень. Средняя цена полиса начинается от 5,1 тысячи рублей. За средний набор услуг придется отдать 13,5 тысячи рублей, а максимальный пакет обойдется предпринимателям в 24,6 тысячи рублей.
Причиной такого роста стали прошлогодние паводки. Эксперт отметил, что чаще всего страхуются компании, работающие в сфере сельского хозяйства, недвижимости, строительства и туризма.
Предстоящий весенний паводок может нанести Тюменской области ущерб на общую сумму 900 миллионов рублей. 27 марта из-за угрозы паводка в регионе начал действовать режим повышенной готовности. Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Александр Моор, среди муниципальных образований, которые рискуют пострадать от стихии — Абатский, Викуловский, Казанский и Ишимский районы, а также городской округ Ишим.
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