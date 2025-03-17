Как тюменцам записать ребенка в первый класс

Запись детей в первые классы Тюмени начнется 1 апреля 2025 года. В этом году у родителей появилась уникальная возможность заранее на портале Госуслуг создать черновик заявления, а в день подачи отправить уже готовую форму. Подробная инструкция о том, как это сделать, — в материале URA.RU.
С какого возраста принимают в первый класс
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2025 года возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая возможность позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка.
Запись детей в школу проходит в два этапа
С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление.
С 6 июля по 5 сентября 2025 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период или хочет выбрать школу, которая не относится к зоне проживания.
Способы подачи заявления
- в электронном виде через Единый портал Государственных и муниципальных услуг;
- лично в общеобразовательную организацию;
- заказным письмом.
Какие нужны документы
Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов:
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории);
- копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу.
Как записать ребенка в школу заранее
В этом году у родителей есть возможность заполнить форму для записи ребенка в первый класс заранее. На портале Госуслуг уже сейчас можно создать черновик заявления. Когда 1 апреля начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».
По данным информационного правительства Тюменской области, в 2024 году по услуге «Запись в школу» поступило более 12 000 электронных заявлений. Такой формат позволяет оперативно обрабатывать заявки и сэкономить время родителей.
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