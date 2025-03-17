17 марта 2025

Как тюменцам записать ребенка в первый класс

В Тюмени 1 апреля начнется набор первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
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Форму заявления о приеме в школу можно заранее заполнить до 1 апреля
Форму заявления о приеме в школу можно заранее заполнить до 1 апреля Фото:

Запись детей в первые классы Тюмени начнется 1 апреля 2025 года. В этом году у родителей появилась уникальная возможность заранее на портале Госуслуг создать черновик заявления, а в день подачи отправить уже готовую форму. Подробная инструкция о том, как это сделать, — в материале URA.RU.

С какого возраста принимают в первый класс

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2025 года возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая возможность позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка.

Запись детей в школу проходит в два этапа

С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление.

С 6 июля по 5 сентября 2025 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период или хочет выбрать школу, которая не относится к зоне проживания.

Способы подачи заявления

  • в электронном виде через Единый портал Государственных и муниципальных услуг;
  • лично в общеобразовательную организацию;
  • заказным письмом.

Какие нужны документы

Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов:

  • копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории);
  • копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу.

Как записать ребенка в школу заранее

В этом году у родителей есть возможность заполнить форму для записи ребенка в первый класс заранее. На портале Госуслуг уже сейчас можно создать черновик заявления. Когда 1 апреля начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

По данным информационного правительства Тюменской области, в 2024 году по услуге «Запись в школу» поступило более 12 000 электронных заявлений. Такой формат позволяет оперативно обрабатывать заявки и сэкономить время родителей.

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Запись детей в первые классы Тюмени начнется 1 апреля 2025 года. В этом году у родителей появилась уникальная возможность заранее на портале Госуслуг создать черновик заявления, а в день подачи отправить уже готовую форму. Подробная инструкция о том, как это сделать, — в материале URA.RU. С какого возраста принимают в первый класс В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2025 года возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель может разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте. Такая возможность позволяет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Запись детей в школу проходит в два этапа С 1 апреля по 30 июня пройдет первый этап. Подача заявлений будет доступна для жителей, проживающих на территории, закрепленной за конкретной школой, включая тех, кто имеет преимущественное право на зачисление. С 6 июля по 5 сентября 2025 года пройдет второй этап, в который можно будет подать заявления на оставшиеся свободные места. Этот этап предоставляет возможность зачисления для тех, кто не успел подать заявление в первый период или хочет выбрать школу, которая не относится к зоне проживания. Способы подачи заявления Какие нужны документы Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: Как записать ребенка в школу заранее В этом году у родителей есть возможность заполнить форму для записи ребенка в первый класс заранее. На портале Госуслуг уже сейчас можно создать черновик заявления. Когда 1 апреля начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить». По данным информационного правительства Тюменской области, в 2024 году по услуге «Запись в школу» поступило более 12 000 электронных заявлений. Такой формат позволяет оперативно обрабатывать заявки и сэкономить время родителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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