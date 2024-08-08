Губернатор Артамонов: БПЛА повредил под Липецком энергетический объект

Объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области поврежден в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что привело к нарушениям в системе электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам и подчеркнул, что угроза атаки БПЛА по-прежнему сохраняется.
Ранее была объявлена угроза атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе и городе Липецке. Позже Артамонов сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.
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