08 августа 2024

Губернатор Артамонов: БПЛА повредил под Липецком энергетический объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Артамонов заявил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов
Артамонов заявил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области поврежден в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что привело к нарушениям в системе электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам и подчеркнул, что угроза атаки БПЛА по-прежнему сохраняется.

Ранее была объявлена угроза атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе и городе Липецке. Позже Артамонов сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.

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Объект энергетической инфраструктуры в Липецкой области поврежден в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что привело к нарушениям в системе электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения», — написал Артамонов в своем telegram-канале. Губернатор также добавил, что специалисты уже приступили к восстановительным работам и подчеркнул, что угроза атаки БПЛА по-прежнему сохраняется. Ранее была объявлена угроза атаки БПЛА в Липецком муниципальном округе и городе Липецке. Позже Артамонов сообщил о массированной атаке БПЛА на Липецк. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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