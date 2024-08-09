В Липецкой области увеличилось число пострадавших из-за атаки дронов

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Из-за атаки дронов в Липецкой области пострадали девять человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Липецкой области число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников увеличилось до девяти человек. Все они получают медицинскую помощь.

«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее было известно о шести пострадавших. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк, в результате чего более 400 домовладений подверглись эвакуации. Подробнее об атаке украинскими беспилотниками на Липецкую область — в материале URA.RU.

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В Липецкой области число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников увеличилось до девяти человек. Все они получают медицинскую помощь. «Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее было известно о шести пострадавших. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк, в результате чего более 400 домовладений подверглись эвакуации. Подробнее об атаке украинскими беспилотниками на Липецкую область — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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