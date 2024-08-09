В Липецкой области увеличилось число пострадавших из-за атаки дронов

В Липецкой области число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников увеличилось до девяти человек. Все они получают медицинскую помощь.
«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее было известно о шести пострадавших. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк, в результате чего более 400 домовладений подверглись эвакуации. Подробнее об атаке украинскими беспилотниками на Липецкую область — в материале URA.RU.
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