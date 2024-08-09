Происшествия В Липецкой области увеличилось число пострадавших из-за атаки дронов 09 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + Из-за атаки дронов в Липецкой области пострадали девять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Липецкой области число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников увеличилось до девяти человек. Все они получают медицинскую помощь. «Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее было известно о шести пострадавших. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк, в результате чего более 400 домовладений подверглись эвакуации. Подробнее об атаке украинскими беспилотниками на Липецкую область — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Липецкой области число пострадавших из-за атаки украинских беспилотников увеличилось до девяти человек. Все они получают медицинскую помощь. «Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Ранее было известно о шести пострадавших. В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк, в результате чего более 400 домовладений подверглись эвакуации. Подробнее об атаке украинскими беспилотниками на Липецкую область — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям