ВСУ провели массированную атаку на Липецкую область: главное к этому часу

Липецкую область атаковали украинские беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что сейчас в городе работают системы ПВО и средства подавления. Главное к этому часу о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область — в материале URA.RU.

Повреждение энергетического объекта

В результате падения БПЛА в Липецкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к нарушениям энергоснабжения. Артамонов сообщил, что специалисты уже восстановили работу энергетического объекта.

Режим ЧС

В связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также для обеспечения безопасности в пункты временного размещения решили эвакуировать жителей таких населенных пунктов, как Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

Более 400 домовладений в зоне эвакуации

В зону эвакуации в Липецкой области попали 416 домовладений. В школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Кроме того, в Липецке к размещению граждан готовы еще девять пунктов временного размещения. По информации губернатора региона, при необходимости они смогут принять около 4800 человек.

Пострадавшие

Губернатор региона заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки украинскими беспилотниками в Липецкой области пострадали шесть человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах города.

Возгорание на военном аэродроме

МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме по третьему номеру. Других подробностей ведомство не привело.

Остановлено движение общественного транспорта

В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорты. Оно будет восстановлено после отмены красного уровня опасности. Артамонов призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что сейчас в городе работают системы ПВО и средства подавления. Главное к этому часу о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область — в материале URA.RU. В результате падения БПЛА в Липецкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к нарушениям энергоснабжения. Артамонов сообщил, что специалисты уже восстановили работу энергетического объекта. В связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также для обеспечения безопасности в пункты временного размещения решили эвакуировать жителей таких населенных пунктов, как Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В зону эвакуации в Липецкой области попали 416 домовладений. В школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Кроме того, в Липецке к размещению граждан готовы еще девять пунктов временного размещения. По информации губернатора региона, при необходимости они смогут принять около 4800 человек. Губернатор региона заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки украинскими беспилотниками в Липецкой области пострадали шесть человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах города. МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме по третьему номеру. Других подробностей ведомство не привело. В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорты. Оно будет восстановлено после отмены красного уровня опасности. Артамонов призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...