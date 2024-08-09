ВСУ провели массированную атаку на Липецкую область: главное к этому часу

Липецкую область атаковали украинские беспилотники

Беспилотники совершили массированную атаку на Липецк в ночь на 9 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 августа ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Липецк. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что сейчас в городе работают системы ПВО и средства подавления. Главное к этому часу о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область — в материале URA.RU.

Повреждение энергетического объекта

В результате падения БПЛА в Липецкой области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к нарушениям энергоснабжения. Артамонов сообщил, что специалисты уже восстановили работу энергетического объекта.

Режим ЧС

В связи с последствиями детонации взрывоопасных объектов в Липецком муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также для обеспечения безопасности в пункты временного размещения решили эвакуировать жителей таких населенных пунктов, как Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.

Более 400 домовладений в зоне эвакуации

В зону эвакуации в Липецкой области попали 416 домовладений. В школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Кроме того, в Липецке к размещению граждан готовы еще девять пунктов временного размещения. По информации губернатора региона, при необходимости они смогут принять около 4800 человек.

Пострадавшие

Губернатор региона заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки украинскими беспилотниками в Липецкой области пострадали шесть человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах города.

Возгорание на военном аэродроме

МЧС по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме по третьему номеру. Других подробностей ведомство не привело.

Остановлено движение общественного транспорта

В Липецке и Липецком муниципальном округе остановили движение пассажирского транспорты. Оно будет восстановлено после отмены красного уровня опасности. Артамонов призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах.