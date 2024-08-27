27 августа 2024

«Мотоцикл и Nexia в щепки»: в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Видео

В Нижнем Тагиле произошла массовая авария, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо байка и Daewoo Nexia в аварии поучаствовало два внедорожника
Помимо байка и Daewoo Nexia в аварии поучаствовало два внедорожника Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выезде из поселка Старатель произошло массовое ДТП с тремя машинами и мотоциклом. Байкера увезли на скорой, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Мотоциклиста увезли на скорой, живой, мотоцикл и Nexia в щепки», — рассказал один из свидетелей. О других пострадавших пока ничего неизвестно.

По версии одного из местных жителей, ДТП могло произойти из-за того, что на ближайшем светофоре любят разгоняться в горку и не успели среагировать на кого-то выезжающего из поселка. Помимо мотоцикла и легкового автомобиля в происшествии поучаствовало два внедорожника Hyndai и Toyota.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выезде из поселка Старатель произошло массовое ДТП с тремя машинами и мотоциклом. Байкера увезли на скорой, сообщают очевидцы в соцсетях. «Мотоциклиста увезли на скорой, живой, мотоцикл и Nexia в щепки», — рассказал один из свидетелей. О других пострадавших пока ничего неизвестно. По версии одного из местных жителей, ДТП могло произойти из-за того, что на ближайшем светофоре любят разгоняться в горку и не успели среагировать на кого-то выезжающего из поселка. Помимо мотоцикла и легкового автомобиля в происшествии поучаствовало два внедорожника Hyndai и Toyota. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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