В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выезде из поселка Старатель произошло массовое ДТП с тремя машинами и мотоциклом. Байкера увезли на скорой, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Мотоциклиста увезли на скорой, живой, мотоцикл и Nexia в щепки», — рассказал один из свидетелей. О других пострадавших пока ничего неизвестно.
По версии одного из местных жителей, ДТП могло произойти из-за того, что на ближайшем светофоре любят разгоняться в горку и не успели среагировать на кого-то выезжающего из поселка. Помимо мотоцикла и легкового автомобиля в происшествии поучаствовало два внедорожника Hyndai и Toyota.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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