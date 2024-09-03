Baza: Бастрыкин созвал срочное совещание из-за роста преступности мигрантов

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Бастрыкин обсудит высокий уровень преступности среди мигрантов, пишет Baza
Бастрыкин обсудит высокий уровень преступности среди мигрантов, пишет Baza Фото:

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин проведет срочное совещание с руководителями региональных следственных управлений. Поводом для этого послужило увеличение преступности среди мигрантов.

«Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений. Оно будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов», — пишет telegram-канал Baza.

Там добавили, что сегодня утром состоится видеоконференция, на которой региональные управления будут отчитываться перед Бастрыкиным о работе с уголовными делами мигрантов и предоставят информацию о задержанных, связанных с отправкой в зону СВО. Во встрече примут участие руководители следственных управлений из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Саратовской и Самарской областей, а также из Удмуртской Республики, передали в telegram-канале.

При этом представитель МВД Ирины Волк 17 августа заявила, что в России снизилось количество преступлений, совершаемых иностранцами, почти на 5% за семь месяцев текущего года. Тяжкие преступления уменьшились на 9,2%, преступления против половой неприкосновенности — на 2,5%, а преступления, связанные с наркотиками, — на 21,7%. Волк отметила эффективность предпринимаемых мер для достижения этих результатов.

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Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин проведет срочное совещание с руководителями региональных следственных управлений. Поводом для этого послужило увеличение преступности среди мигрантов. «Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений. Оно будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что сегодня утром состоится видеоконференция, на которой региональные управления будут отчитываться перед Бастрыкиным о работе с уголовными делами мигрантов и предоставят информацию о задержанных, связанных с отправкой в зону СВО. Во встрече примут участие руководители следственных управлений из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Саратовской и Самарской областей, а также из Удмуртской Республики, передали в telegram-канале. При этом представитель МВД Ирины Волк 17 августа заявила, что в России снизилось количество преступлений, совершаемых иностранцами, почти на 5% за семь месяцев текущего года. Тяжкие преступления уменьшились на 9,2%, преступления против половой неприкосновенности — на 2,5%, а преступления, связанные с наркотиками, — на 21,7%. Волк отметила эффективность предпринимаемых мер для достижения этих результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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