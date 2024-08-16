16 августа 2024

МВД: преступность среди мигрантов в России снизилась

© Служба новостей «URA.RU»
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В МВД рассказали, что борьба с преступностью среди мигрантов идет эффективно
В МВД рассказали, что борьба с преступностью среди мигрантов идет эффективно Фото:

В России наблюдается устойчивое снижение количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«За семь месяцев текущего года отмечено снижение числа преступлений, совершенных мигрантами, почти на 5%. Показатель уменьшился на 3,1%», — сообщила Волк в своем telegram-канале, ссылаясь на статистические данные МВД.

Согласно предоставленной информации, количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 9,2%, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 21,7%. Представитель МВД подчеркнула эффективность принимаемых мер ведомства для достижения таких результатов.

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В России наблюдается устойчивое снижение количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. «За семь месяцев текущего года отмечено снижение числа преступлений, совершенных мигрантами, почти на 5%. Показатель уменьшился на 3,1%», — сообщила Волк в своем telegram-канале, ссылаясь на статистические данные МВД. Согласно предоставленной информации, количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 9,2%, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 21,7%. Представитель МВД подчеркнула эффективность принимаемых мер ведомства для достижения таких результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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