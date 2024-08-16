МВД: преступность среди мигрантов в России снизилась

В России наблюдается устойчивое снижение количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
«За семь месяцев текущего года отмечено снижение числа преступлений, совершенных мигрантами, почти на 5%. Показатель уменьшился на 3,1%», — сообщила Волк в своем telegram-канале, ссылаясь на статистические данные МВД.
Согласно предоставленной информации, количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 9,2%, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 21,7%. Представитель МВД подчеркнула эффективность принимаемых мер ведомства для достижения таких результатов.
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