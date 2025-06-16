Война между Израилем и Ираном примирила Россию и Турцию

Путин и Эрдоган пытаются удержать баланс сил в регионе

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Президент Владимир Путин нашел союзника в процессе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном
Президент Владимир Путин нашел союзника в процессе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Ирано-израильский конфликт «примирил» Россию и Турцию. Во время телефонного разговора 16 июня президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили агрессию Тель-Авива против Тегерана. После госпереворота в Сирии в конце 2024 года, который произошел не без участия Анкары и который ослабил позиции Москвы в регионе. Единая позиция по атаке Израиля на Иран позволяет говорить о желании Путина и Эрдогана сохранить баланс в системе безопасности региона, считают эксперты.

Тема разгоревшегося конфликта между Израилем и Ираном стала основной в телефонном разговоре президентов России и Турции. «Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права. С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган солидарен с российским коллегой в осуждении Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган солидарен с российским коллегой в осуждении Израиля
Фото:

По информации пресс-службы президента РФ, Путин и Эрдоган выступили «за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов политико-дипломатическими средствами». Речь идет, в том числе об иранской ядерной программе. Лидеры договорились, что «профильные ведомства» их стран будут постоянно взаимодействовать по этой теме.

За последние несколько дней президент Путин обсудил по телефону ирано-израильский конфликт с лидерами воюющих государств — Масудом Пезешкианом и Беньямином Нетаньяху, а также с президентом США Дональдом Трампом. Путин прямо озвучивает свою позицию: Россия осуждает агрессию Израиля против Ирана.

И в этом Эрдоган оказался солидарен с ним, поскольку, как объяснила URA.RU доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко, Турция пытается отстраниться от действий Израиля, которые не вписываются в нормы международного права. Кроме того, последнее годы отношения Турции с Израилем и без того были прохладными, а ситуация в Сирии, где в конце 2024 года произошел вооруженный госпереворот, внесли в них еще больше разногласий. В декабре прошлого года Анкара осудила желание Израиля, начавшего военную операцию в Сирии, увеличить свой контроль и количество поселений на Голанских высотах — спорной территории, которая, как считает Турция, оккупирована Израилем с 1967 года.

В позициях России и Турции по Сирии тоже были разногласия. И после успешного госпереворота, совершенного не без участия Анкары, говорили даже об ослаблении позиций РФ в регионе. Сегодняшнее единство Москвы и Анкары относительно ирано-израильского конфликта, по мнению Войко, позволяет, с одной стороны, загладить трещину в отношениях, с другой — подтвердить статус России как влиятельного игрока на Ближнем Востоке. «В конфликте Израиля и Ирана важны позиции всех игроков — и региональных, и соседних. Понятно, что свержение режима Башара Асада в Сирии не было на руку России. Для России это был определенный вызов. Турция вела свою игру, — отметила политолог. –

Но сегодня Россия и Турция солидарно, подчеркнуто едино выразили неодобрение действий Израиля. Это сигнал, что абсолютных союзников у Израиля, стран, которые бы на сто процентов поддержали его атаку на Иран, тем более публично, нет».
Россия и Турция поддержали Иран в конфликте с Израилем
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Политолог-международник, старший научный сотрудник Центра политологических исследований Дмитрий Ежов говорит, что схожая позиция России и Турции по отношению к ирано-израильскому конфликту взвешена. Путину и Эрдогану понятно, что Израиль во многом зависит от США и является ближайшим союзником Штатов, которые и спровоцировали конфликт. Турция же заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке в силу своего географического положения, как и Россия, партнером которой по проекту мультимодального транспортного коридора «Север-Юг» является Иран. По мнению Ежова, телефонный разговор Путина и Эрдогана «закрепил конструктивное понимание модели баланса сил на территории ближневосточного региона».

«Это свидетельствует о сближении позиции России и Турции. Учитывая интересы обеих стран в регионе, естественно, что они осуждают операцию, которую проводит Израиль в отношении Ирана», — полагает эксперт.
Позиция премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не вызывает поддержку у лидеров стран региона и соседей
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

В этом конфликте Россия и Турция вместе выступают против подстрекательской позиции Израиля, объясняет политолог Центра цивилизационных стратегий, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Виталий Волчков. «Смысл переговоров Путина и Эрдогана в том, что у Израиля не только конфликт с Ираном, но и с другими соседями по региону.

Поэтому урегулирование возможно только на основе региональной дипломатии. Урегулировать конфликт можно на более широкой основе, чем только отношения двух воюющих стран», — считает Волчков.

По словам эксперта, логика внешнеполитического курса Путина — это «усиление здравомыслия в подходах разных стран». Он это показывал и на ситуации в Сирии: Россия выступала за долгосрочную стабильность в этой стране на основе баланса сил, которые поддерживаются жителями. Турция же не была сторонницей переговоров по Сирии и поддержала силовое решение внутриполитических вопросов.

То, что в ситуации с ирано-израильским конфликтом Россия и Турция занимают единую позицию, Волчков считает важным для всего Ближнего Востока и укрепляет их позиции. «Общее видение на конфликт усиливает позиции тех, кто осуждает односторонние провокационные действия Израиля», — заключил политолог Волчков.

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Ирано-израильский конфликт «примирил» Россию и Турцию. Во время телефонного разговора 16 июня президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили агрессию Тель-Авива против Тегерана. После госпереворота в Сирии в конце 2024 года, который произошел не без участия Анкары и который ослабил позиции Москвы в регионе. Единая позиция по атаке Израиля на Иран позволяет говорить о желании Путина и Эрдогана сохранить баланс в системе безопасности региона, считают эксперты. Тема разгоревшегося конфликта между Израилем и Ираном стала основной в телефонном разговоре президентов России и Турции. «Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осудили силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и других норм международного права. С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении Кремля. По информации пресс-службы президента РФ, Путин и Эрдоган выступили «за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов политико-дипломатическими средствами». Речь идет, в том числе об иранской ядерной программе. Лидеры договорились, что «профильные ведомства» их стран будут постоянно взаимодействовать по этой теме. За последние несколько дней президент Путин обсудил по телефону ирано-израильский конфликт с лидерами воюющих государств — Масудом Пезешкианом и Беньямином Нетаньяху, а также с президентом США Дональдом Трампом. Путин прямо озвучивает свою позицию: Россия осуждает агрессию Израиля против Ирана. И в этом Эрдоган оказался солидарен с ним, поскольку, как объяснила URA.RU доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко, Турция пытается отстраниться от действий Израиля, которые не вписываются в нормы международного права. Кроме того, последнее годы отношения Турции с Израилем и без того были прохладными, а ситуация в Сирии, где в конце 2024 года произошел вооруженный госпереворот, внесли в них еще больше разногласий. В декабре прошлого года Анкара осудила желание Израиля, начавшего военную операцию в Сирии, увеличить свой контроль и количество поселений на Голанских высотах — спорной территории, которая, как считает Турция, оккупирована Израилем с 1967 года. В позициях России и Турции по Сирии тоже были разногласия. И после успешного госпереворота, совершенного не без участия Анкары, говорили даже об ослаблении позиций РФ в регионе. Сегодняшнее единство Москвы и Анкары относительно ирано-израильского конфликта, по мнению Войко, позволяет, с одной стороны, загладить трещину в отношениях, с другой — подтвердить статус России как влиятельного игрока на Ближнем Востоке. «В конфликте Израиля и Ирана важны позиции всех игроков — и региональных, и соседних. Понятно, что свержение режима Башара Асада в Сирии не было на руку России. Для России это был определенный вызов. Турция вела свою игру, — отметила политолог. – Политолог-международник, старший научный сотрудник Центра политологических исследований Дмитрий Ежов говорит, что схожая позиция России и Турции по отношению к ирано-израильскому конфликту взвешена. Путину и Эрдогану понятно, что Израиль во многом зависит от США и является ближайшим союзником Штатов, которые и спровоцировали конфликт. Турция же заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке в силу своего географического положения, как и Россия, партнером которой по проекту мультимодального транспортного коридора «Север-Юг» является Иран. По мнению Ежова, телефонный разговор Путина и Эрдогана «закрепил конструктивное понимание модели баланса сил на территории ближневосточного региона». В этом конфликте Россия и Турция вместе выступают против подстрекательской позиции Израиля, объясняет политолог Центра цивилизационных стратегий, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Виталий Волчков. «Смысл переговоров Путина и Эрдогана в том, что у Израиля не только конфликт с Ираном, но и с другими соседями по региону. По словам эксперта, логика внешнеполитического курса Путина — это «усиление здравомыслия в подходах разных стран». Он это показывал и на ситуации в Сирии: Россия выступала за долгосрочную стабильность в этой стране на основе баланса сил, которые поддерживаются жителями. Турция же не была сторонницей переговоров по Сирии и поддержала силовое решение внутриполитических вопросов. То, что в ситуации с ирано-израильским конфликтом Россия и Турция занимают единую позицию, Волчков считает важным для всего Ближнего Востока и укрепляет их позиции. «Общее видение на конфликт усиливает позиции тех, кто осуждает односторонние провокационные действия Израиля», — заключил политолог Волчков.
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