Рекордные пошлины, переключение внимание Трампа и Ближний Восток: чего ждут от необычного саммита G7

В Канаде 15 июня стартовал 51-й саммит G7 («Большой семерки»). Главы ведущих мировых стран собрались на нем для обсуждения актуальных международных проблем. Эксперты и СМИ уже называют это мероприятие одним из самых необычных за всю историю объединения из-за серьезных разногласий между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами — их мнения расходятся практически по каждому ключевому пункту повестки саммита. Какие вопросы планируют обсудить главы государств с Трампом в двустороннем формате — в материале URA.RU.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
По данным агентства Bloomberg, одним из наиболее острых вопросов саммита станет текущее противостояние между Ираном и Израилем. В Европе настаивают на недопустимости обострения ситуации и призывают обе стороны к сдержанности. В то же время Дональд Трамп, выступая публично за прекращение огня, фактически поддерживает Иерусалим. По теме ближневосточного конфликта 15 июня он провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя мог проконсультироваться с партнерами.
Введение рекордных торговых пошлин
Меньше месяца остается до 9 июля — тогда начнут действовать 50% пошлины на ввоз в США европейских товаров. Этот вопрос больше всего беспокоит участников саммита. Ожидается, что они попытаются договориться с Дональдом Трампом об отмене или уменьшении тарифов.
На фоне рекордного снижения экспорта товаров в США Великобритания заявила о максимальном за последние два года замедлении темпов роста экономики. Аналогичная ситуация, по прогнозам, ожидает и другие страны. Всемирный банк предупреждает о возможности самого слабого десятилетия мирового экономического роста с 1960-х годов. Сам президент США, общаясь с журналистами перед вылетом в Канаду, выразил надежду на заключение ряда торговых соглашений, передает телеканал CNN.
«У нас есть наши торговые сделки. Все, что нам нужно сделать, это отправить письмо: «Вот, что вам придется заплатить». Но я думаю, что у нас будет мало новых торговых сделок», — заявил Трамп, покидая Белый дом. Информацию передает Financial Express.
Новые санкции против РФ на фоне украинского конфликта
По данным Reuters, одной из ключевых задач текущего саммита является недопущение того, чтобы Дональд Трамп сместил фокус с Украины на другие конфликты. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-участницы G7 усилить давление на Россию через ужесточение санкций. В частности, предложено снизить предельную стоимость российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель. Однако убедить американского лидера в необходимости введения нового санкционного пакета пока не удается: он опасается, что это может осложнить достижение договоренностей по прекращению огня.
Что известно о самом саммите G7: участники, возможные двусторонние встречи
На мероприятие, помимо руководителей стран G7, могут прибыть премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мена и глава Индонезии Субианто Прабово. Канадский телеканал CBC сообщил, что саммит уже привлек несколько тысяч делегатов, представителей СМИ и сотрудников служб безопасности. Все гостиницы в местном курортном городе Кананаскис и ближайших населенных пунктах полностью забронированы. Власти принимают усиленные меры по обеспечению безопасности.
Отмечается, что Дональд Трамп в ходе саммита проведет как минимум три двусторонние встречи с мировыми лидерами. Они начнутся с переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни, а продолжатся, по данным Белого дома, встречами с президентами Мексики и Украины — Клаудией Шейнбаум и Владимиром Зеленским.
Говоря о темах, которые планируется поднять на саммите: на официальном сайте объединения, помимо указанных выше, значатся вопросы международной торговли, глобальной безопасности, восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Также заявлены вопросы климатических изменений, кибербезопасности и здравоохранения.
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