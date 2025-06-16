Путин определил будущее самого старого детского лагеря в России

Президент Владимир Путин показал роль в воспитании нового поколения самого старого детского лагеря. В видео поздравлении со 100-летием международного детского центра «Артек» глава государства подчеркнул востребованность наработанных в нем методик. Они могут быть полезны для организаций, которые сейчас прививают детям патриотизм, отметил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
«100-летие международного детского центра “Артек” — это значимое событие для всей России. Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что дни в «Артеке», на черноморском побережье, становились для детей со всех уголков страны и других государств настоящим праздником и воплощением заветной мечты. В центре воспитывали, заботились о гармоничном развитии, помогали узнать ценность товарищества, поверить в себя и обрести цели для взрослой жизни. Также большую роль играли встречи с известными людьми – писателями, космонавтами, олимпийскими чемпионами, общественными деятелями, военачальниками.
«Отрадно, что эти и многие традиции сегодня приумножаются. Начавшийся век назад со скромного палаточного городка “Артек” сегодня является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для ребят только растет», — сказал президент.
Путин добавил, что «Артек», сохранив свою неповторимую атмосферу, за последние годы преобразился – стал современной площадкой, устремленной в будущее. В нем дети могут заниматься спортом, искусством, осваивать новые технологии, ходить в походы, на экскурсии, участвовать в мастер-классах. Особенно популярны тематические смены, которые проводят образовательные учреждения и общественные организации.
«Такой активный, познавательный отдых – результат неустанного созидательного труда воспитателей и вожатых, педагогов и медицинских работников, многих людей, посвятивших себя развитию “Артека”», — резюмировал Путин.
Глава государства поблагодарил коллектив лагеря и акцентировал внимание на том, что наработанный в нем опыт и уникальные методики формирования личности ребенка сегодня очень востребованы.
«Артек» известен прежде всего как самый известный детский лагерь в советское время, и президент своим вниманием к нему показывает, что России нужно возрождать существовавшие в нем практики из прошлого в настоящее, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
«В “Артеке” была создана эффективная модель патриотического воспитания. У детей была мотивация попасть туда, а для этого надо было отличиться, например, в пионерском движении или в учебе. Приехав в лагерь, они понимали, что находятся среди таких же лучших, на юге, на берегу моря.
“Артек” — символ состязательности, развития лучших качеств. И, конечно, патриотического воспитания, которое детям не навязывают, а подают в интересной форме. Пропаганда эффективна, когда она незаметна», — говорит эксперт.
Сегодня молодежные организации, такие как «Движение первых», как раз ищут подходы к мотивации и воспитанию. Опыт «Артека» и другие успешные практики советского времени могут быть для них очень полезны, добавил политолог.
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