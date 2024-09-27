27 сентября 2024

По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ. Фото

В Свердловской области начали массовые проверки водителей на трезвость
© Служба новостей «URA.RU»
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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
Проверки ГАИ продлятся до конца выходных Фото:

В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии.

В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку.

Рейды ГАИ проходят по всему региону
Рейды ГАИ проходят по всему региону
Сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя на внедорожнике
Сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя на внедорожнике
Проверять водителей будут до конца недели
Проверять водителей будут до конца недели

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В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии. В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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