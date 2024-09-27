В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии.
В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии. В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку.