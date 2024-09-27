По всей Свердловской области начались масштабные рейды ГАИ. Фото

В Свердловской области начали массовые проверки водителей на трезвость

28 сентября 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Проверки ГАИ продлятся до конца выходных Фото: Ольга Юшкова © URA.RU В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии. В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку. Рейды ГАИ проходят по всему региону telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/8928 Сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя на внедорожнике telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/8928 Проверять водителей будут до конца недели telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/8928 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области сотрудники полиции начали массовые проверки водителей на трезвость по всему региону. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Тотальные проверки проходят в эти часы во всех муниципальных образованиях региона и продлятся до окончания выходных», — рассказали в ведомстве. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии. В полиции отметили, что в ходе рейдов уже поймали одного пьяного водителя в Пышминском районе. У местного жителя 1987 года рождения на Chevrolet Niva нашли в крови алкоголя около одного миллиграмма на литр. На него составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Внедорожник отправили на спецстоянку.