Вице-мэр Екатеринбурга рассказал, какие дороги отремонтируют в 2025 году

В Екатеринбурге продолжат ремонт дороги, ведущей из центра города в Тюмень

21 ноября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Ремонт дорог продолжат по контрактам, заключенным на два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в 2025 году планируют продолжить ремонтировать дороги по контрактам, заключенным на два года. Как рассказал на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов, работы, в частности, продолжатся на Сибирском тракте, Уралмаше и Вторчермете. В 2024 году в городе отремонтировали 31 участок дорог общей площадью 482 тысячи квадратных метров. Всего работы охватили 29,3 километра покрытия. «Планы сформированы. У нас есть двухгодичные контракты, заключенные в этом году. Ряд улиц мы уже сделали досрочно. Например, переулок на Центральном рынке. <…> Переходящие объекты: улица Дорожная, от улицы Военной до улицы Окраинной. На улицу Победы мы заходим, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии», — рассказал Алексей Бубнов, отметив, что последний участок планировали отремонтировать еще пять лет назад. Тогда отложились из-за большой загруженности рабочих-сетевиков. Ремонт продолжится на улице Хохрякова, от Радищева до проспекта Ленина, на Сибирском тракте и Елизаветинском шоссе. По дублеру Сибирского тракта уже отремонтировали полосу, ведущую из Тюмени в центр Екатеринбурга. Такую же работу планируют провести и в обратном направлении. По словам Алексея Бубнова, также идет разработка документации работ на других участках дорог, которые он не огласил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 2025 году планируют продолжить ремонтировать дороги по контрактам, заключенным на два года. Как рассказал на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов, работы, в частности, продолжатся на Сибирском тракте, Уралмаше и Вторчермете. В 2024 году в городе отремонтировали 31 участок дорог общей площадью 482 тысячи квадратных метров. Всего работы охватили 29,3 километра покрытия. «Планы сформированы. У нас есть двухгодичные контракты, заключенные в этом году. Ряд улиц мы уже сделали досрочно. Например, переулок на Центральном рынке. <…> Переходящие объекты: улица Дорожная, от улицы Военной до улицы Окраинной. На улицу Победы мы заходим, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии», — рассказал Алексей Бубнов, отметив, что последний участок планировали отремонтировать еще пять лет назад. Тогда отложились из-за большой загруженности рабочих-сетевиков. Ремонт продолжится на улице Хохрякова, от Радищева до проспекта Ленина, на Сибирском тракте и Елизаветинском шоссе. По дублеру Сибирского тракта уже отремонтировали полосу, ведущую из Тюмени в центр Екатеринбурга. Такую же работу планируют провести и в обратном направлении. По словам Алексея Бубнова, также идет разработка документации работ на других участках дорог, которые он не огласил.