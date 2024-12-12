Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе

Граждан РФ волнует взаимоотношение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Соответсвующее вопросы фиксируют в штаб прямой линии.
«Россияне направляют на прямую линию Владимира Путина вопросы по международной повестке. Многих интересует дальнейшее взаимодействие с Дональдом Трампом», — передает Первый канал.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Ранее в Кремле рассказали, что благодаря поступившим обращениям, удалось составить представление об основных проблемах населения, сообщает телеканал 360. Число вопросов уже превысило полмиллиона, пишет RT.
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