12 декабря 2024

Россияне направляют на прямую линию Путина вопросы о Трампе

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Вопросы от населения принимают с 8 декабря.
Вопросы от населения принимают с 8 декабря. Фото:

Граждан РФ волнует взаимоотношение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Соответсвующее вопросы фиксируют в штаб прямой линии.

«Россияне направляют на прямую линию Владимира Путина вопросы по международной повестке. Многих интересует дальнейшее взаимодействие с Дональдом Трампом», — передает Первый канал.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Ранее в Кремле рассказали, что благодаря поступившим обращениям, удалось составить представление об основных проблемах населения, сообщает телеканал 360. Число вопросов уже превысило полмиллиона, пишет RT.

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Граждан РФ волнует взаимоотношение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Соответсвующее вопросы фиксируют в штаб прямой линии. «Россияне направляют на прямую линию Владимира Путина вопросы по международной повестке. Многих интересует дальнейшее взаимодействие с Дональдом Трампом», — передает Первый канал. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Ранее в Кремле рассказали, что благодаря поступившим обращениям, удалось составить представление об основных проблемах населения, сообщает телеканал 360. Число вопросов уже превысило полмиллиона, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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