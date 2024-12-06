Когда пройдет прямая линия Путина

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«[Прямая линия] действительно состоится 19 декабря», — заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в один день в совмещенном формате. Он также уточнил, что вскоре будет открыт сбор вопросов к президенту.
Во время мероприятия Путин ответит на вопросы обычных граждан и представителей общественности. По словам Пескова, на пресс-конференцию также приглашены и иностранные СМИ.
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