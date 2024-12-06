Когда пройдет прямая линия Путина

Прямая линия Путина пройдет 19 декабря
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в формате Прямой линии Фото:

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Прямая линия] действительно состоится 19 декабря», — заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в один день в совмещенном формате. Он также уточнил, что вскоре будет открыт сбор вопросов к президенту.

Во время мероприятия Путин ответит на вопросы обычных граждан и представителей общественности. По словам Пескова, на пресс-конференцию также приглашены и иностранные СМИ.

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Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Прямая линия] действительно состоится 19 декабря», — заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в один день в совмещенном формате. Он также уточнил, что вскоре будет открыт сбор вопросов к президенту. Во время мероприятия Путин ответит на вопросы обычных граждан и представителей общественности. По словам Пескова, на пресс-конференцию также приглашены и иностранные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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