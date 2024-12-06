Когда пройдет прямая линия Путина

Прямая линия Путина пройдет 19 декабря

06 декабря 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в формате Прямой линии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Прямая линия] действительно состоится 19 декабря», — заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в один день в совмещенном формате. Он также уточнил, что вскоре будет открыт сбор вопросов к президенту. Во время мероприятия Путин ответит на вопросы обычных граждан и представителей общественности. По словам Пескова, на пресс-конференцию также приглашены и иностранные СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Прямая линия] действительно состоится 19 декабря», — заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в один день в совмещенном формате. Он также уточнил, что вскоре будет открыт сбор вопросов к президенту. Во время мероприятия Путин ответит на вопросы обычных граждан и представителей общественности. По словам Пескова, на пресс-конференцию также приглашены и иностранные СМИ.