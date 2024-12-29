29 декабря 2024

В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 0

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 3 и 4 января в Екатеринбурге ожидается 0 градусов
Днем 3 и 4 января в Екатеринбурге ожидается 0 градусов Фото:

В Екатеринбурге 3 и 4 января ожидается температура воздуха 0 градусов, однако более прохладная погода будет до 2 января. Помимо этого, вскоре погоду в Свердловской области начнет определять обширный циклон, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Начиная с понедельника [30 декабря] основное влияние на погоду в Свердловской области оказывает обширный циклон, центр которого расположен над Баренцевым морем… В Екатеринбурге 1 января днем -4, 2 января днем -5, 3 января днем — 0, 4 января днем — 0», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, циклон в перспективе будет заполняться холодным воздухом, из-за чего на северо-западе страны усилится высотный холод, а в южных районах будет сохраняться теплая воздушная масса. На границе тепла и холода будут появляться вторичные циклоны, постепенно смещающиеся на Урал.

В Екатеринбурге 30 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до -5 или -7 градусов, ночью температура опустится до -6 или -8 градусов.

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В Екатеринбурге 3 и 4 января ожидается температура воздуха 0 градусов, однако более прохладная погода будет до 2 января. Помимо этого, вскоре погоду в Свердловской области начнет определять обширный циклон, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Начиная с понедельника [30 декабря] основное влияние на погоду в Свердловской области оказывает обширный циклон, центр которого расположен над Баренцевым морем… В Екатеринбурге 1 января днем -4, 2 января днем -5, 3 января днем — 0, 4 января днем — 0», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, циклон в перспективе будет заполняться холодным воздухом, из-за чего на северо-западе страны усилится высотный холод, а в южных районах будет сохраняться теплая воздушная масса. На границе тепла и холода будут появляться вторичные циклоны, постепенно смещающиеся на Урал. В Екатеринбурге 30 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до -5 или -7 градусов, ночью температура опустится до -6 или -8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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