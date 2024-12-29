В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 0

В Екатеринбурге 3 и 4 января ожидается температура воздуха 0 градусов, однако более прохладная погода будет до 2 января. Помимо этого, вскоре погоду в Свердловской области начнет определять обширный циклон, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Начиная с понедельника [30 декабря] основное влияние на погоду в Свердловской области оказывает обширный циклон, центр которого расположен над Баренцевым морем… В Екатеринбурге 1 января днем -4, 2 января днем -5, 3 января днем — 0, 4 января днем — 0», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, циклон в перспективе будет заполняться холодным воздухом, из-за чего на северо-западе страны усилится высотный холод, а в южных районах будет сохраняться теплая воздушная масса. На границе тепла и холода будут появляться вторичные циклоны, постепенно смещающиеся на Урал.
В Екатеринбурге 30 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до -5 или -7 градусов, ночью температура опустится до -6 или -8 градусов.
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