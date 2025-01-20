20 января 2025

Сын экс-начальника колонии «Белый лебедь» Саркисян просит снять судимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдгара Саркисяна признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Эдгара Саркисяна признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере Фото:

Бывший первый замруководителя следственного отдела по Пермскому району Эдгар Саркисян просит снять с него судимость, которая истекает осенью 2031 года. Экс-силовика приговорили к лишению свободы и штрафу за покушение на мошенничество. Эдгар — является сыном Ашота Саркисяна, бывшего начальника «Белого лебедя», исправительного учреждения особого режима для пожизненно осужденных.

«В апреле 2021 года за хорошее поведение Чусовской городской суд предоставил Саркисяну условно-досрочное освобождение из колонии-поселения при ИК-37 на неотбытый срок в два года четыре месяца и 24 дня. С учета в уголовно-исполнительной инспекции пенсионера СКР сняли в сентябре 2023 года. Таким образом, судимость за совершенное им тяжкое преступление может истечь через восемь лет. Он попросил Мотовилихинский районный суд Перми о досрочном снятии судимости», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».

На слушаниях сейчас объявили перерыв. Суд ждет когда поступят запрошенные из полиции документы.

Бывший начальник «Белого лебедя» покончил с собой после ДТП в январе 2021. В аналогичную аварию его сын попал в 2005 году. По одной из версий, Ашот распрощался с жизнью из-за проблем Эдгара с законом.  

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Бывший первый замруководителя следственного отдела по Пермскому району Эдгар Саркисян просит снять с него судимость, которая истекает осенью 2031 года. Экс-силовика приговорили к лишению свободы и штрафу за покушение на мошенничество. Эдгар — является сыном Ашота Саркисяна, бывшего начальника «Белого лебедя», исправительного учреждения особого режима для пожизненно осужденных. «В апреле 2021 года за хорошее поведение Чусовской городской суд предоставил Саркисяну условно-досрочное освобождение из колонии-поселения при ИК-37 на неотбытый срок в два года четыре месяца и 24 дня. С учета в уголовно-исполнительной инспекции пенсионера СКР сняли в сентябре 2023 года. Таким образом, судимость за совершенное им тяжкое преступление может истечь через восемь лет. Он попросил Мотовилихинский районный суд Перми о досрочном снятии судимости», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». На слушаниях сейчас объявили перерыв. Суд ждет когда поступят запрошенные из полиции документы. Бывший начальник «Белого лебедя» покончил с собой после ДТП в январе 2021. В аналогичную аварию его сын попал в 2005 году. По одной из версий, Ашот распрощался с жизнью из-за проблем Эдгара с законом.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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