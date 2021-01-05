СМИ назвали причину самоубийства экс-главы колонии «Белый лебедь»

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Бывший начальник колонии мог покончить с собой из-за проблем своего сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погибший экс-начальник колонии для пожизненно заключенных «Белый Лебедь» Ашот Саркисян решился на самоубийство из-за проблем своего сына. Об этом заявляют знакомые силовика.

«Ашот Саркисян мог совершить самоубийство после аварии из-за череды неприятностей с законом своего сына Эдгара», — сообщает «Московский Комсомолец». По информации агентства, данную причину гибели силовика называют его знакомые.

Эдгар Саркисян в 2005 году попал в аналогичное ДТП. Кроме того, в 2019 году он был осужден на семь лет за посредничество во взяточничестве.

О самоубийстве бывшего начальника ИК №2 для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашота Саркисяна стало известно 4 января. Силовик покончил с собой в автомобиле после ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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