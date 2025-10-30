Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Стали известны причины массового ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, где погибла семья с ребенком

Семья, погибшая в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, не была пристегнута
31 октября 2025 в 01:35
Ребенка перевозили не в детском кресле

Ребенка перевозили не в детском кресле

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трое погибших в ДТП на трассе ЕкатеринбургКурган, среди которых был ребенок, нарушили ПДД — пассажиры на заднем сидении не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в автомобиле без специального кресла. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердлвоской области.

«Пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, которое в момент ДТП находилось в багажнике автомобиля», — сообщили в ведомстве. Погибшие жители города Березовский — 35-летний водитель, его 32-летняя супруга и их 5-летняя дочь — передвигались на автомобиле XCITE.

Автомобиль Lexus RX 350, следовавший позади XCITE в попутном направлении, при маневрировании для избежания столкновения допустил касательное столкновение с грузовиком. Водители грузовика и Lexus не пострадали, проведенное освидетельствование показало, что оба были трезвы.

52-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Actros, житель Магнитогорска с 35-летним стажем вождения, ранее привлекался к административной ответственности 41 раз. В его отношении составлен административный материал за нечитаемые регистрационные знаки. Водитель Lexus из Омска с девятилетним стажем привлечен по статье за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственными органами продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую для определения состояния погибшего водителя. Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению скоростного режима, правил обгона и выполнения маневров и важности пристегиваться ремнями безопасности и использовании детских кресел.

Авария произошла на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каменском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля XCITE при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes Actros, движущимся навстречу, который также задел по касательной автомобиль Lexus RX 350, следовавший позади. Из-за происшествия движение на участке было временно ограничено с организацией реверса.

1/3

Фото: Госавтоинспекция в Свердловской области в telegram

