Стали известны причины массового ДТП на трассе Екатеринбург-Курган, где погибла семья с ребенком

Трое погибших в ДТП на трассе Екатеринбург — Курган, среди которых был ребенок, нарушили ПДД — пассажиры на заднем сидении не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в автомобиле без специального кресла. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердлвоской области.

«Пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, которое в момент ДТП находилось в багажнике автомобиля», — сообщили в ведомстве. Погибшие жители города Березовский — 35-летний водитель, его 32-летняя супруга и их 5-летняя дочь — передвигались на автомобиле XCITE.

Автомобиль Lexus RX 350, следовавший позади XCITE в попутном направлении, при маневрировании для избежания столкновения допустил касательное столкновение с грузовиком. Водители грузовика и Lexus не пострадали, проведенное освидетельствование показало, что оба были трезвы.

52-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Actros, житель Магнитогорска с 35-летним стажем вождения, ранее привлекался к административной ответственности 41 раз. В его отношении составлен административный материал за нечитаемые регистрационные знаки. Водитель Lexus из Омска с девятилетним стажем привлечен по статье за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со следственными органами продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую для определения состояния погибшего водителя. Госавтоинспекция призывает водителей к строгому соблюдению скоростного режима, правил обгона и выполнения маневров и важности пристегиваться ремнями безопасности и использовании детских кресел.