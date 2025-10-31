Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Челябинской области
Последний месяц осени в Челябинской области будет теплым
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинской области в ноябре среднемесячная температура прогнозируется выше нормы, а количество осадков — около нормы. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«В ноябре среднемесячная температура воздуха в Челябинской области ожидается -4,-6 градуса, что в северной половине выше нормы , в южной половине — около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-27 миллиметров, в горных районах 37-46 миллиметров», — сообщили синоптики в telegram-канале.
В Златоусте, Верхнем Уфалее, Аше, Сатке в предстоящие выходные дни прогнозируется снег. 1 ноября там ожидаются околонулевые температуры. В Челябинске днем воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, говорится в прогнозе «Гисметео».
