Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Челябинской области

Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Челябинской области
31 октября 2025 в 10:53
Последний месяц осени в Челябинской области будет теплым

Последний месяц осени в Челябинской области будет теплым

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области в ноябре среднемесячная температура прогнозируется выше нормы, а количество осадков — около нормы. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«В ноябре среднемесячная температура воздуха в Челябинской области ожидается -4,-6 градуса, что в северной половине выше нормы , в южной половине — около нормы.  Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-27 миллиметров, в горных районах 37-46 миллиметров», — сообщили синоптики в telegram-канале. 

В Златоусте, Верхнем Уфалее, Аше, Сатке в предстоящие выходные дни прогнозируется снег. 1 ноября там ожидаются околонулевые температуры. В Челябинске днем воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, говорится в прогнозе «Гисметео». 

