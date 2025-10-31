Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Челябинской области

Последний месяц осени в Челябинской области будет теплым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области в ноябре среднемесячная температура прогнозируется выше нормы, а количество осадков — около нормы. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В ноябре среднемесячная температура воздуха в Челябинской области ожидается -4,-6 градуса, что в северной половине выше нормы , в южной половине — около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-27 миллиметров, в горных районах 37-46 миллиметров», — сообщили синоптики в telegram-канале.