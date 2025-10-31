Полиция и общественники накрыли подпольный притон в Екатеринбурге

Квартира на Щербакова, в которой нашли порно-студию Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

В екатеринбургском доме на улице Щербакова, 39 накрыли подпольную порностудию. Жильцы дома страдали от притона больше года, сказал URA.RU член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.

«Жители дома на Щербакова, 39 уже забыли, что такое тишина. В квартиру постоянно шли толпы людей, внутри — постоянный шум, музыка, алкоголь и запрещенные вещества. На входе стояли две голые девушки и парень, повсюду разбросано грязное белье, презервативы и секс-игрушки. Камеры установлены на каждом шагу, даже в туалете и над кроватями», — рассказал Чукреев.

Во время рейда в квартире находились две обнаженные девушки и молодой человек. По словам общественника, помещения (санузел и спальные зоны) были оборудованы камерами видеонаблюдения.

«Участники порно-стримов — молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет — признались, что знали о видеонаблюдении и подписывали документы о согласии на съемку и правилах поведения, которые им представили как меры безопасности», — отметил Чукреев. Эти документы есть в распоряжении URA.RU.