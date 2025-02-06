В Екатеринбурге жители ЖБИ остались без электричества

06 февраля 2025 в 17:27 Размер текста - 17 +

Восстановление электричества заняло чуть больше десяти минут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге вечером 6 февраля жильцы нескольких домов в микрорайоне ЖБИ остались без света. Электричество отключили из-за технического нарушения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «Зафиксировано технологическое нарушение на одном из центров питания, в результате чего частично было ограничено электроснабжение жителей города в микрорайоне ЖБИ», — пояснили там. Электрики оперативно восстановили электроснабжение по резервным схемам. Отмечается, что на данный момент электричеством обеспечены все жильцы. «Света не было с 16:49 до 17:00», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 6 февраля жильцы нескольких домов в микрорайоне ЖБИ остались без света. Электричество отключили из-за технического нарушения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «Зафиксировано технологическое нарушение на одном из центров питания, в результате чего частично было ограничено электроснабжение жителей города в микрорайоне ЖБИ», — пояснили там. Электрики оперативно восстановили электроснабжение по резервным схемам. Отмечается, что на данный момент электричеством обеспечены все жильцы. «Света не было с 16:49 до 17:00», — отметили в компании.