В Екатеринбурге жители ЖБИ остались без электричества

В Екатеринбурге вечером 6 февраля жильцы нескольких домов в микрорайоне ЖБИ остались без света. Электричество отключили из-за технического нарушения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал».
«Зафиксировано технологическое нарушение на одном из центров питания, в результате чего частично было ограничено электроснабжение жителей города в микрорайоне ЖБИ», — пояснили там. Электрики оперативно восстановили электроснабжение по резервным схемам.
Отмечается, что на данный момент электричеством обеспечены все жильцы. «Света не было с 16:49 до 17:00», — отметили в компании.
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