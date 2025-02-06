В Екатеринбурге жители ЖБИ остались без электричества

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Восстановление электричества заняло чуть больше десяти минут Фото:

В Екатеринбурге вечером 6 февраля жильцы нескольких домов в микрорайоне ЖБИ остались без света. Электричество отключили из-за технического нарушения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Зафиксировано технологическое нарушение на одном из центров питания, в результате чего частично было ограничено электроснабжение жителей города в микрорайоне ЖБИ», — пояснили там. Электрики оперативно восстановили электроснабжение по резервным схемам.

Отмечается, что на данный момент электричеством обеспечены все жильцы. «Света не было с 16:49 до 17:00», — отметили в компании.

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В Екатеринбурге вечером 6 февраля жильцы нескольких домов в микрорайоне ЖБИ остались без света. Электричество отключили из-за технического нарушения, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Россети Урал». «Зафиксировано технологическое нарушение на одном из центров питания, в результате чего частично было ограничено электроснабжение жителей города в микрорайоне ЖБИ», — пояснили там. Электрики оперативно восстановили электроснабжение по резервным схемам. Отмечается, что на данный момент электричеством обеспечены все жильцы. «Света не было с 16:49 до 17:00», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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