У иностранцев растет интерес к покупке «Орешника»

Иностранцы проявляют повышенный интерес к новейшему ракетному комплексу средней дальности «Орешник». Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства вооружения, всегда все интересно... И раз были приняты такие решения о применении „Орешника“, значит, так и надо», — заявил Михеев. Его слова передает ТАСС.
Россия впервые применила «Орешник» 21 ноября 2024 года. Тогда целью стало предприятие «Южмаш» в Днепропетровске. Как отмечал британский аналитик Александр Меркурис, это стало новым этапом в конфликте на Украине.
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