У иностранцев растет интерес к покупке «Орешника»

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев: иностранцы проявляют интерес к «Орешнику»
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Иностранцы заинтересовались «Орешником»
Иностранцы заинтересовались «Орешником» Фото:

Иностранцы проявляют повышенный интерес к новейшему ракетному комплексу средней дальности «Орешник». Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства вооружения, всегда все интересно... И раз были приняты такие решения о применении „Орешника“, значит, так и надо», — заявил Михеев. Его слова передает ТАСС.

Россия впервые применила «Орешник» 21 ноября 2024 года. Тогда целью стало предприятие «Южмаш» в Днепропетровске. Как отмечал британский аналитик Александр Меркурис, это стало новым этапом в конфликте на Украине.

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Иностранцы проявляют повышенный интерес к новейшему ракетному комплексу средней дальности «Орешник». Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). «Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства вооружения, всегда все интересно... И раз были приняты такие решения о применении „Орешника“, значит, так и надо», — заявил Михеев. Его слова передает ТАСС. Россия впервые применила «Орешник» 21 ноября 2024 года. Тогда целью стало предприятие «Южмаш» в Днепропетровске. Как отмечал британский аналитик Александр Меркурис, это стало новым этапом в конфликте на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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