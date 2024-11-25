«Это революция»: на Западе оценили применение «Орешника» Россией

Использование Россией новейшей ракетной системы «Орешник» на Украине означает новый этап в конфликте. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, отметив, что применение Россией своего нового вооружения — это революция, способная изменить правила ведения войны в целом.
«Это [применение „Орешника] стало важнейшей революцией... Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны“, — подчеркнул аналитик Меркурис на своем youtube-канале. Он также добавил, что ракеты в настоящий момент не могут перехватить как украинские, так и западные системы противовоздушной обороны.
На днях, 21 ноября, Россия впервые применила «Орешник» для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. По итогу российский президент Владимир Путин подтвердил использование нового вооружения во время видеообращения. Он назвал использование «Орешника»» сигналом для Запада и выразил надежду, что он будет услышан.
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