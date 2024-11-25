«Это революция»: на Западе оценили применение «Орешника» Россией

Аналитик Меркурис: применение «Орешника» — это революция современных войн
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«Орешник» способен изменить правила ведения современной войны, считает британский аналитик
«Орешник» способен изменить правила ведения современной войны, считает британский аналитик Фото:

Использование Россией новейшей ракетной системы «Орешник» на Украине означает новый этап в конфликте. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, отметив, что применение Россией своего нового вооружения — это революция, способная изменить правила ведения войны в целом. 

«Это [применение „Орешника] стало важнейшей революцией... Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны“, — подчеркнул аналитик Меркурис на своем youtube-канале. Он также добавил, что ракеты в настоящий момент не могут перехватить как украинские, так и западные системы противовоздушной обороны.

На днях, 21 ноября, Россия впервые применила «Орешник» для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. По итогу российский президент Владимир Путин подтвердил  использование нового вооружения во время видеообращения. Он назвал использование «Орешника»» сигналом для Запада и выразил надежду, что он будет услышан. 

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Использование Россией новейшей ракетной системы «Орешник» на Украине означает новый этап в конфликте. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, отметив, что применение Россией своего нового вооружения — это революция, способная изменить правила ведения войны в целом.  «Это [применение „Орешника] стало важнейшей революцией... Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны“, — подчеркнул аналитик Меркурис на своем youtube-канале. Он также добавил, что ракеты в настоящий момент не могут перехватить как украинские, так и западные системы противовоздушной обороны. На днях, 21 ноября, Россия впервые применила «Орешник» для удара по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. По итогу российский президент Владимир Путин подтвердил  использование нового вооружения во время видеообращения. Он назвал использование «Орешника»» сигналом для Запада и выразил надежду, что он будет услышан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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