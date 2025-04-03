На Васильевском острове в Петербурге завершена модернизация теплосети

На Васильевском острове в Петербурге завершена модернизация ключевого участка тепломагистрали, расположенного по Кожевенной линии. Мероприятие стало частью широкомасштабного плана по обновлению тепловых сетей, инициированного АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Решение о модернизации было принято в свете ускоренного развития жилого строительства и возросшей потребности в энергоресурсах на острове.
«В рамках продолжения залпового обновления тепловых сетей Василеостровского района, начатого АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“ по примеру АО „ТЭК СПб“, теплоэнергетики завершили модернизацию головного участка крупной тепломагистрали на Кожевенной линии», — пишет пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В ходе реализации проекта специалисты заменили 646 метров теплопровода, увеличив его диаметр с 1000 до 1200 мм. Это изменение позволит увеличить пропускную способность системы и обеспечить более высокий отпуск тепловой нагрузки.
Благодаря этим работам удалось сдвинуть границы охранных зон теплосетей, что в свою очередь позволило освободить территорию для строительства нового жилого комплекса. Также было выполнено переключение с временного на постоянный трубопровод, обеспечивая надежное теплоснабжение для 640 зданий, среди которых 468 жилых домов, а также детские и лечебные учреждения. В результате, более 85 тысяч жителей острова уже получают тепло без перебоев. В настоящий момент теплоэнергетики приступили к демонтажу временного трубопровода, что станет завершающим этапом данного проекта.
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