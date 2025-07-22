Паромное сообщение — единственная возможность в летнее время добраться из Салехарда в Лабытнанги. Расстояние небольшое — всего 22 километра, однако чтобы преодолеть его, необходимо перебраться через главную переправу округа. URA.RU расскажет, как добраться через нее летом.
«Основное время работы переправы — с шести утра практически до полуночи. Лучше сверяться по датам, указанным на сайте дептранса ЯНАО», — сообщает корреспондент URA.RU.
Прежде чем отправиться на паром — обязательно проверим состояние переправы в данный момент. Погода на Ямале бывает капризной, поэтому нужно учитывать и «настроение» природы для поездок. Сделать это можно с помощью специального Telegram-бота, который сообщает актуальные данные по состоянию переправы.
Из Салехарда до Оби можно добраться на общественном транспорте или на такси. Мы решили не ждать автобус (в тот день маршрут №1 просто не вышел на рейс, хотя по расписанию должен был прибыть) и поехали на машине. Такси от города до реки стоит примерно 600 рублей, в час-пик может достигать и 800, рассказали местные жители.
На самой переправе нас ждал весовой контроль машин. В зависимости от веса машины, здесь предусмотрена определенная оплата.
Стоимость перевозки мотоциклов категорий L1–L7 составляет 160 рублей. За транспортировку легковых автомобилей, автобусов массой до 3,5 тонны, прицепов, а также легких грузовых автомобилей (до трех тонн) предусмотрена плата в размере 240 рублей. Для грузовых автомобилей массой свыше трех тонн тариф установлен на уровне 500 рублей.
А вот автобусам весом более семи тонн, машинам и прицепам более двадцати тонн уже придется оплатить в два раза больше — поездка через переправу обойдется в 1250 рублей. Стоимость перевозки машин тяжелее 20 тонн составляет 1 600 рублей, свыше 28 тонн — 3 300 рублей, а больше всего заплатят водители грузовиков массой более 40 тонн необходимо — 11 490 рублей.
А пешеходам проезд на переправе бесплатный. Здесь можно пройти в небольшую комнату и купить кофе из автомата или же выйти ожидать на саму платформу.
На переправу через Обь ушло порядка 25 минут. Сначала выходят пассажиры, потом выезжают машины. От переправы до Лабытнанги можно добраться на автобусе №8 — проезд обойдется в 35 рублей, однако с 1 августа цены уже изменятся — проезд уже составит 40 рублей.
Из Лабытнанги до Салехарда пришлось ждать следующего парома — на тот, который перевозит спецтехнику с грузом, корреспондента URA.RU не пустили. Паром идет 20-25 минут. А вот автобус снова пришлось ждать — от переправы до Салехарда ходят автобусы маршрутов №1 и №5 . Цена за проезд с 1 августа вырастет сразу до 40 рублей.
«Пока я ждал паром, понял, насколько нужен мост через главную водную магистраль Ямала. Для меня, человека не местного, это все в новинку и интересно — для ямальцев же это единственная возможность добраться из одного города в другой», — резюмирует корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин поручил построить мост в составе Северного широтного хода до 2029 года. Соответствующее распоряжение было дано по итогам поездки в Мурманск.
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