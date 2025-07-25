В феврале 1982 года в горах Полярного Урала погибли семь московских туристов под руководством Олега Романова. Снежная лавина настигла их палатки ночью во время стоянки у Медвежьего ручья. Группа таинственно пропала и нашли ее только летом. Впоследствии эта трагедия помогла понять специалистам причины гибели группы Дятлова. Несмотря на все сложности расследования таких дел, очевидно было одно: у семи мертвых тел, найденных на Ямале, травмы были практически те же, что и у дятловцев. Подробности — в материале URA.RU.
Группа Романова: состав, маршрут туристов
Как писал в своей книге опытный лыжник-путешественник Петр Лукоянов («Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях зимних условий», вышла в 1998 году) в СССР Полярный Урал долгое время недооценивали: он считался относительно безопасным с точки зрения пеших и лыжных турпоходов. Но в 80-е годы он вышел на первое место по числу аварий в СССР — на его снежных склонах погибли в двух инцидентах 20 туристов-лыжников, имевших достаточный уровень подготовки для подобных походов. Одна из таких трагедий произошла 6 февраля 1982 года, когда семеро студентов московского института МЭИИС под руководством Олега Романова отправились в турпоход на лыжах к Медвежьему ручью (ЯНАО).
Ребятам было по 20-25 лет, в том числе Романову и единственной среди участников похода девушке — Татьяне Жариковой. Уровень подготовки туристов был достаточным для того, чтобы покорять склоны Полярного Урала. Студенты проходили инструктаж и понимали, куда едут.
Маршрут был таков: Нефритовая долина — Рай Из — поселок Ханымей — река Харбей и обратно. Сегодня эту территорию мы знаем, как природный парк Ингилор — места живописные, как зимой, так и летом. Специалисты присвоили этому маршруту третью категорию сложности.
«Это достаточно мучительная смерть»
Во время похода группа Романова отклонилась от маршрута и ушла от железнодорожной станции 129-й километр на перевал Ледопадный. Не сумев его одолеть, туристы немного спустились по склону к Медвежьему ручью и в его верховьях поставили две палатки под снежным наддувом, выкопав ямы в снегу.
Здесь их в ходе долгих поисков (ведь ребята ушли с маршрута) и нашли спустя полгода: семь мертвых тел с травмами, характерными для дятловцев. Часы погибших показывали 1:10 ночи. Каких только версий не выдвигали потом: говорили и про испытания вакуумной бомбы, и про НЛО. Но по официальной версии, причиной гибели туристов стала снежная лавина.
«Это достаточно мучительная смерть, особенно когда ты лежишь в палатке, и тебя задавливает шесть метров снега», – рассказывал в интервью каналу «Время Ямала» член туристического клуба «Меридиан» МЭИС Александр Непершин. Сюжет готовился журналистами к 40-летию трагедии у Медвежьего ручья.
Его коллега Николай Малышев добавил от себя, что, по инструкции, когда турист попадает в такую лавину, он должен успеть сгруппироваться и закрыть голову руками. «Они успели это сделать. И сколько-то время жили …» — с печалью отметил Малышев.
Что объединяет романовцев и дятловцев — причины трагедий
Чтобы понять, насколько правдоподобна версия со снежной лавиной, специалисты научились сопоставлять разные несчастные случаи в горах зимой и нашли много общего. Так, гибель романовцев на Ямале и другие похожие инциденты (в частности, авария на Полярном Урале в октябре 1988 года группы из Сыктывкара под руководством Еремкина, в которой лавина раздавила две палатки и убила 13 человек) помогли понять, что случилось с самой известной группой туристов под руководством Игоря Дятлова. Напомним, студенты погибли в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года (наиболее вероятно, в ночь на 2 февраля).
Так, разные специалисты отмечают, что по склонам Полярного Урала двигаться опытным группам удается быстрее, чем в других туристических районах страны. Туристы успевают проходить за поход 500 — 700 км, — это в полтора-два раза больше, чем в других районах.
«А почему? Да потому, что снежный наст твердый, – по нему легче идти на лыжах. Не надо «тропить» лыжню в глубоком снегу», – отмечает один из экспертов.
Твердый снег создает иллюзию легкости передвижения, однако этот наст, который лыжники называют «снежной доской», на слабой подложке снега вызывает опасность пластовых лавин. Сход большого количества снега бывает, например, при неравномерных спусках туристов или когда наст подрезают при установке палатки на склонах. «Срез опасен настолько, что сход обвала вызывает гибель всей группы, — по „сценарию“ аварий Дятлова, Романова и Еремкина», — отмечается в одном из исследований.
Что еще объединяет эти аварии:
- характерные травмы; разрезы на палатках;
- синхронная остановка часов у погибших, что говорит о резком и сильном воздействии, характерном для механического или теплового удара;
- характер погодных условий: резкое падение температур до минус 29 и усиление ветра до 15–25 м;
- длительные поиски до лета и полное отсутствие следов лавины.
Поиски и похороны погибших
Группу Романова искали очень долго — с 19 февраля по 16 июля 1982 года с участием авиации. Погибших обнаружила поисковая группа Пономарева 8 июля в верховьях ручья Медвежий, в пяти км от платформы 129 км. Поднимали тела на руках, и на носилках перемещали в другое место и тут же хоронили, чтобы спасти тела от солнца. На месте захоронения установили крест и памятник в виде цветка с семью лепестками. В августе 2021 года друзья из Москвы этот монумент перенесли повыше — на прежнем месте его регулярно повреждал сходивший с вершин снег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!