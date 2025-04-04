В Кремле раскрыли, чью сторону занимают в вопросе ядерного оружия Ирана

Россия не собирается отрекаться от Ирана, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа бомбить страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы занимаемся восстановлением наших отношений с США, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Кремль считает, что проблема ядерного оружия в Иране должна обсуждаться и решаться дипломатическим путем, и все стороны должны сохранять сдержанность в этом вопросе.
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