В Кремле раскрыли, чью сторону занимают в вопросе ядерного оружия Ирана

Песков: Иран и США должны сохранять сдержанность в вопросе ядерного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что Россия, хоть и восстанавливает отношения с США, но Иран все-таки остается ее партнером
Песков заявил, что Россия, хоть и восстанавливает отношения с США, но Иран все-таки остается ее партнером Фото:

Россия не собирается отрекаться от Ирана, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа бомбить страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы занимаемся восстановлением наших отношений с США, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Кремль считает, что проблема ядерного оружия в Иране должна обсуждаться и решаться дипломатическим путем, и все стороны должны сохранять сдержанность в этом вопросе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не собирается отрекаться от Ирана, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа бомбить страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы занимаемся восстановлением наших отношений с США, но и Иран является нашим партнером, союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, Кремль считает, что проблема ядерного оружия в Иране должна обсуждаться и решаться дипломатическим путем, и все стороны должны сохранять сдержанность в этом вопросе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...