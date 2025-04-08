В Екатеринбурге на перекрестке улицы Мира-Малышева столкнулись красный Ford и черный BMW, Ford загорелся. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Приблизившись к месту ДТП, увидел, что черная машина сильно разбита, видна сработавшая подушка безопасности, красная сильно горела открытым пламенем», — рассказал свидетель.
Пожар тушили очевидцы. «Подскочил парень и каким-то длинным рычагом взломал замок капота, оттуда полыхнуло, и другие люди со свежими огнетушителями залили подкапотное пространство», — добавил собеседник.
«ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителям составить процессуальные документы», — уточнили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.
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