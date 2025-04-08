В Екатеринбурге в результате жесткого ДТП загорелась машина. Фото

В Екатеринбурге в результате ДТП загорелась машина
© Служба новостей «URA.RU»
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Загорелся красный Ford
Загорелся красный Ford Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улицы Мира-Малышева столкнулись красный Ford и черный BMW, Ford загорелся. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Приблизившись к месту ДТП, увидел, что черная машина сильно разбита, видна сработавшая подушка безопасности, красная сильно горела открытым пламенем», — рассказал свидетель.

Пожар тушили очевидцы. «Подскочил парень и каким-то длинным рычагом взломал замок капота, оттуда полыхнуло, и другие люди со свежими огнетушителями залили подкапотное пространство», — добавил собеседник.

«ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителям составить процессуальные документы», — уточнили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Место ДТП
Место ДТП
Фото:
Пострадавший Ford
Пострадавший Ford
Фото:
Пострадавший BMW
Пострадавший BMW
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улицы Мира-Малышева столкнулись красный Ford и черный BMW, Ford загорелся. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Приблизившись к месту ДТП, увидел, что черная машина сильно разбита, видна сработавшая подушка безопасности, красная сильно горела открытым пламенем», — рассказал свидетель. Пожар тушили очевидцы. «Подскочил парень и каким-то длинным рычагом взломал замок капота, оттуда полыхнуло, и другие люди со свежими огнетушителями залили подкапотное пространство», — добавил собеседник. «ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителям составить процессуальные документы», — уточнили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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