Полпред Жога объедет Свердловскую область на мотоцикле

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Артем Жога планирует посетить четыре города
Артем Жога планирует посетить четыре города Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога объедет свердловские города трудовой доблести на собственном байке. Большой мотопробег он анонсировал на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU.

Сотрудники полпредства недавно подарили Жоге на  юбилей темно-зеленый мотоцикл «Урал». Известно, что Жога обожает этот вид транспорта.

«Наш регион славится большим количеством городов трудовой доблести. Соответственно, [я предложил]: давайте организуем мотопробег непосредственно по городам трудовой доблести, отдадим дань и почтим память всех людей, которые приняли участие в этом действительно подвиге неимоверном, совершенном в 19411945 годах. <...> Буду [и сам] в этом мотопробеге участвовать», — анонсировал Жога. Дата пока не раскрывается. В Свердловской области звание «Город трудовой доблести» имеют четыре муниципалитета — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога объедет свердловские города трудовой доблести на собственном байке. Большой мотопробег он анонсировал на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU. Сотрудники полпредства недавно подарили Жоге на  юбилей темно-зеленый мотоцикл «Урал». Известно, что Жога обожает этот вид транспорта. «Наш регион славится большим количеством городов трудовой доблести. Соответственно, [я предложил]: давайте организуем мотопробег непосредственно по городам трудовой доблести, отдадим дань и почтим память всех людей, которые приняли участие в этом действительно подвиге неимоверном, совершенном в 1941– 1945 годах. <...> Буду [и сам] в этом мотопробеге участвовать», — анонсировал Жога. Дата пока не раскрывается. В Свердловской области звание «Город трудовой доблести» имеют четыре муниципалитета — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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