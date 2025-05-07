Полпред Жога объедет Свердловскую область на мотоцикле

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога объедет свердловские города трудовой доблести на собственном байке. Большой мотопробег он анонсировал на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU.
Сотрудники полпредства недавно подарили Жоге на юбилей темно-зеленый мотоцикл «Урал». Известно, что Жога обожает этот вид транспорта.
«Наш регион славится большим количеством городов трудовой доблести. Соответственно, [я предложил]: давайте организуем мотопробег непосредственно по городам трудовой доблести, отдадим дань и почтим память всех людей, которые приняли участие в этом действительно подвиге неимоверном, совершенном в 1941–1945 годах. <...> Буду [и сам] в этом мотопробеге участвовать», — анонсировал Жога. Дата пока не раскрывается. В Свердловской области звание «Город трудовой доблести» имеют четыре муниципалитета — Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма.
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