Что делать ямальским студентам филиала ТИУ, который планируют закрыть

Филиал ТИУ в Ноябрьске закрывают из-за разрушающегося здания колледжа
© Служба новостей «URA.RU»
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Принятые меры направленны на укрепление кадрового потенциала Ямала
Принятые меры направленны на укрепление кадрового потенциала Ямала Фото:

Тюменский индустриальный университет закрывает филиал Нефтегазового колледжа в Ноябрьске (ЯНАО) из-за разрушения здания учебного заведения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«По результатам детального анализа состояния филиала ТИУ в Ноябрьске, возникла объективная потребность в обновлении учебно-материальной базы вследствие ее физического износа. Речь идет о самом здании колледжа», — пояснили в университете.

Вместе с тем в университете отметили, что у местных студентов существует два варианта действий. Первый — их могут перевести в филиалы ТИУ в Сургуте, Тобольске или в базовый вуз университета в Тюмени. При этом им всем предоставят общежития и все условия для получения знаний.

Второй вариант — возможность остаться в Ноябрьске. В этом случае студентам предлагают перейти в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий с сохранением своей специальности. URA.RU также пояснили, что текущий учебный год для студентов будет завершен в полном объеме.

Что касается студентов-платников, то на данный момент в вузе нет обучающихся, которые оплатили обучение наперед. Более того, в пресс-службе добавили, что обучение на договорной основе в Тюмени будет выгоднее, чем в ЯНАО из-за разницы цен.

Различные варианты действия предлагают и сотрудникам университета. Аналогично студентам, они могут продолжить свою карьеру в ТИУ, либо в праве трудоустроиться в Ноябрьский колледж. Однако во втором случае им все равно потребуется прохождение собеседования.

Ранее слухи о закрытии Нефтегазового колледжа в Ноябрьске уже обсуждались среди студентов и родителе. Позже телеканалу «Ямал 1» известно, что решение о реорганизации принял учредитель в Тюмени, а имущество колледжа перейдет в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Сейчас для студентов и сотрудников организуют встречи для обсуждения дальнейших шагов.

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Тюменский индустриальный университет закрывает филиал Нефтегазового колледжа в Ноябрьске (ЯНАО) из-за разрушения здания учебного заведения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «По результатам детального анализа состояния филиала ТИУ в Ноябрьске, возникла объективная потребность в обновлении учебно-материальной базы вследствие ее физического износа. Речь идет о самом здании колледжа», — пояснили в университете. Вместе с тем в университете отметили, что у местных студентов существует два варианта действий. Первый — их могут перевести в филиалы ТИУ в Сургуте, Тобольске или в базовый вуз университета в Тюмени. При этом им всем предоставят общежития и все условия для получения знаний. Второй вариант — возможность остаться в Ноябрьске. В этом случае студентам предлагают перейти в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий с сохранением своей специальности. URA.RU также пояснили, что текущий учебный год для студентов будет завершен в полном объеме. Что касается студентов-платников, то на данный момент в вузе нет обучающихся, которые оплатили обучение наперед. Более того, в пресс-службе добавили, что обучение на договорной основе в Тюмени будет выгоднее, чем в ЯНАО из-за разницы цен. Различные варианты действия предлагают и сотрудникам университета. Аналогично студентам, они могут продолжить свою карьеру в ТИУ, либо в праве трудоустроиться в Ноябрьский колледж. Однако во втором случае им все равно потребуется прохождение собеседования. Ранее слухи о закрытии Нефтегазового колледжа в Ноябрьске уже обсуждались среди студентов и родителе. Позже телеканалу «Ямал 1» известно, что решение о реорганизации принял учредитель в Тюмени, а имущество колледжа перейдет в Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий. Сейчас для студентов и сотрудников организуют встречи для обсуждения дальнейших шагов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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