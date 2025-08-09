Мирошник подсветил жуткую правду о действиях ВСУ в Часовом Яре

Мирошник: ВСУ использовали мирных в Часовом Яре в качестве рабов
ВСУ эксплуатировали гражданских в Часовом Яре, заставляя их рисковать жизнью, подчеркнул Родион Мирошник
ВСУ эксплуатировали гражданских в Часовом Яре, заставляя их рисковать жизнью, подчеркнул Родион Мирошник
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители в Часовом Яре во время боевых действий становились заложниками украинских военных и были вынуждены выполнять различные поручения для ВСУ под риском жизни. Об этом сообщил посол России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, подчеркнув, что Киев фактически взял мирных граждан в рабство.

«Людей просто удерживают в тех местах, где рядом находятся представители вооруженных формирований Украины, и людей просто принуждают выполнять некие функции просто для обеспечения военных подразделений. Их отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство», — рассказал Мирошник в беседе с РИА Новости, отмечая, что подобное было зафиксировано в Часовом Яре и других территориях с городской застройкой. 

По данным дипломата, гражданское население заставляли заниматься снабжением подразделений ВСУ водой и продуктами, а также выполнять работы по подвозу или разгрузке боекомплекта. Такие действия Мирошник расценил как рабство. Часов Яр официально был освобожден российскими солдатами 31 июля. Бои за него велись более года. 

