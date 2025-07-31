ВС РФ освободили Часов Яр и взломали оборону ВСУ: карта СВО за 31 июля

Российские войска завершили операцию по установлению контроля над Часовым Яром. Это, по словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, создало условия для дальнейшего наступления и позволило прорвать оборону ВСУ. Одновременно украинские силы продолжают подготовку к возможной высадке в Херсонской области, концентрируя войска у Тендровской и Кинбурнской кос. Карта спецоперации на 31 июля — в материале URA.RU.
Часовоярское направление
ВС РФ завершили освобождение Часова Яра. Алаудинов заявил, что это создало плацдарм для дальнейшего наступления российских сил и взломало оборону ВСУ.
Город, занимающий господствующую высоту (227 м над уровнем моря), обеспечивает контроль над подступами к Константиновке и Дружковке. Его освобождение создает угрозу окружения для украинских группировок в этом районе. Подробнее о стратегическом значении города URA.RU рассказало в своем материале.
Российские бойцы начали освобождение города еще в апреле 2024 года. Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с ТАСС отметил, что, если российские войска продвинутся с восточного направления, украинская группировка в Константиновке окажется под угрозой. В результате для противника складывается сложная обстановка во всей агломерации, включающей Константиновку, Краматорск и Славянск.
ВСУ готовятся к масштабному десанту у побережья Херсонской области
Киевский режим продолжает подготовку к возможной десантной операции на побережье Херсонской области, сосредотачивая силы у Тендровской и Кинбурнской кос. Основная активность противника связана с использованием дронов и средств РЭБ, базирующихся в районе Очакова. Российские подразделения, контролирующие ситуацию с помощью беспилотников и артиллерии, готовы отразить любые попытки высадки.
Запорожское направление
Идут интенсивные бои в районе Плавни–Степногорск. Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ у Малой Токмачки, стремясь улучшить тактическое положение перед возможным развитием наступления, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
Начался штурм села Александроград продолжаются бои за Котлино, Новоукраинку и Никаноровку. Одновременно российские подразделения усиливают давление на Константиновку, действуя в районе Владимировки, Полтавки и Русина Яра, пишет WarGonzo.
В ответ украинское командование перебросило в Днепропетровскую область элитный полк «Скала» и дополнительные подразделения БПЛА, рассказали в российских силовых структурах. Это сделано в попытках стабилизировать линию обороны.
Харьковское направление
Противник пытается сдержать продвижение российских войск, перебрасывая подкрепления к Волчанску и Купянску. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у северо-западных окраин Купянска — в Московке и Кондрашовке.
Сумское направление
ВС РФ продолжают штурм южных окраин Юнаковки и развивают наступление северо-восточнее Мирополья. В районе Кондратовки идут тяжелые встречные бои, где украинские части пытаются контратаковать.
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