Свердловчан ждут осадки и перепады температур

В Свердловской области 11 августа ожидается облачная погода, осадки и перепады температур, а также возможно грозы. Все из-за формирования вторичного циклона на атмосферном фронте, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В понедельник на атмосферном фронте в районе Южного Урала сформируется вторичный циклон. Под его влияние попадет юго-запад Свердловской области, где будет преобладать облачная погода и ожидаются осадки (до 3-7 миллиметров) с шансами на грозы», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Остальная часть Свердловской области останется под действием ослабевающего антициклона. В этих районах ночью температура опустится до +6 градусов, местами по северу возможно понижение до +3. Днем прогнозируется значительное потепление, температура будет от +22 до +27, а на северо-востоке региона столбики термометров могут достигнуть+27 градусов. На юго-западе, где будет облачно и дождливо, дневные температуры составят от +16 до +21 градуса.
В Екатеринбурге возможет небольшой дождь, ветер будет от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13, днем потеплеет до +22 градусов.
