День воинской славы России отмечается 21 сентября. В связи с этим в Тульской области прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные 645-летию Куликовской битвы — переломного сражения в истории Руси. Сотни жителей и гостей региона почтили память героев, принявших участие в боях в 1380 году. Самые яркие кадры с празднования памятной даты — в фоторепортаже URA.RU.
Куликовская битва, прошедшая 8 сентября 1380 года, стала важнейшим событием в истории Руси, ознаменовав начальный этап ее освобождения от власти Золотой Орды и укрепления идеи объединения русских территорий. В 2025 году в Тульской области, где расположено Куликово поле, прошел ряд памятных мероприятий в рамках партпроекта «Историческая память». На площадях и в парках Тулы развернулись интерактивные зоны с мастер-классами по старинным ремеслам, воинским дисциплинам и фольклорным традициям. Особенно зрелищно прошла реконструкция средневекового сражения — в доспехах и с точными копиями оружия участники воссоздали ключевые моменты битвы, собрав вокруг себя толпы зрителей. Власти региона, включая губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, подчеркнув важность сохранения исторической преемственности.
«Именно здесь, на Первом ратном поле страны, дружины разобщенных русских княжеств объединились под началом Дмитрия Донского и в тяжелом сражении разбили Мамая. Именно здесь зародился тот самый характер — характер русского воина и каждого человека, который проживает в России. Нас победить нельзя! Победа будет за нами! С праздником 645-й годовщины Куликовской битвы!» — сказал Миляев, обращаясь к собравшимся. Его слова приводятся на сайте областной думы региона.
