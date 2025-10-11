От отличного состояния до подозрений в деменции: почему в мире заговорили о здоровье Трампа

Президент США Дональд Трамп обладает выдающимися показателями здоровья, которые значительно превышают средние значения для его возраста. Об этом сообщил личный врач американского лидера Шон Барбабелла. Уточняется что состояние сердечно-сосудистой системы президента оказалось на 14 лет моложе его возраста. Подробнее о том, почему здоровье Трампа вновь стало предметом обсуждения — в материале URA.RU.
Почему Трамп решил пройти медосмотр
Дональд Трамп 10 октября прошел плановый медицинский осмотр в медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома. Визит главы государства в медцентр состоялся на фоне растущих вопросов о его здоровье в связи с заметными синяками и отеками на теле.
Президент США заявил об отличном расположении духа
Сам президент США публично заявил, что чувствует себя замечательно, как в физическом, так и психическом плане. Об этом Трамп сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме. Американский лидер демонстративно постучал по дереву, тем самым подчеркнув уверенность в своих словах.
«Я думаю, я в хорошей форме. У меня нет трудностей. Физически я чувствую себя очень хорошо, психически я чувствую себя очень хорошо», — заявил Трамп, комментируя свое самочувствие.
У Трампа заметили синяк на правой руке
В июле журналисты заметили у Дональд Трампа темный синяк на кисти правой руки. Тот же синяк был заметен позже, во время приема в Белом доме южнокорейского коллеги Ли Чжэ Мена. На это обратило внимание издание The Independent. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила появление темного синяка на кисти правой руки последствиями «частых рукопожатий» и приемом аспирина. По ее словам, серьезных проблем со здоровьем у президента нет.
Как сообщил aif.ru врач-невролог гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, синяки на теле у президента США, которые он старается скрывать, может свидетельствовать о наличии атеросклероза. Врач отметил, что причины образования синяков могут быть разными, но основной фактор их возникновения связан с возрастными изменениями.
Что говорят врачи о здоровье американского лидера
Лидер Соединенных Штатов имеет признаки возрастного снижения когнитивных функций, но не страдает деменцией. Об этом сообщил Валерий Новоселов. По его мнению, состояние американского лидера связано с естественными процессами старения, и в будущем может ухудшиться из-за высокой нагрузки на посту главы государства.
В свою очередь, психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что у Трампа отсутствуют признаки деменции. По мнению эксперта, вызывающие высказывания и стиль поведения президента связаны с чертами характера — нарциссизмом, эгоцентризмом и стремлением к эпатажу. Шуров также сравнил Трампа с бывшим президентом Джо Байденом, отметив, что говорить о когнитивных нарушениях у нынешнего главы государства преждевременно и неправильно.
Трамп может быть болен слабоумием
Жители США заподозрили, что их президент страдает слабоумием. Несмотря на отсутствие официальных доказательств этому, отдельные врачи и журналисты, нарушая профессиональную этику, высказывают предположения о возможной деменции или других психических нарушениях у главы государства. Сам Трамп реагирует на подобные обвинения с юмором.
На Западе предрекли Трампу скорую смерть
Пользователи социальных сетей вновь стали обсуждать возможную скорую смерть президента США Дональда Трампа. Поводом послужило его недавнее заявление с религиозным подтекстом. Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Трамп, отвечая на вопрос о «молитвенной инициативе к 250-летию США», отметил: «Я хочу быть хорошим, хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг. Это очень важно для меня».
Этот комментарий вызвал обеспокоенность у многих американцев и зарубежных пользователей соцсетей. Как сообщает telegram-канал aif.ru, некоторые комментаторы сравнили такие высказывания с «подготовкой к выпускному экзамену» у пожилых людей, а другие предположили, что Трамп уже знает о своем тяжелом состоянии.
Ирландское издание Irish Star также предположило, что президент может быть серьезно болен. Об этом свидетельствуют его изменения во внешности, такие как синяк на руке и опущение одной стороны лица. По данным издания, это может указывает на микроинсульт. Журналисты издания также обратили внимание на признаки ухудшения когнитивных способностей у президента США, в частности на его частые оговорки и забывчивость.
