Курганская бьюти-индустрия уходит в частный бизнес

Мастера красоты перестают работать на салоны и выбирают самозанятость

08 февраля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мастера красоты нашли выгоду в работе на себя и ушли из салонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Курганские свободные кассы Курганские косметологи, мастера ногтевого сервиса и другие представители индустрии красоты перестают работать на салоны и уходят в частный бизнес. Специалисты нашли выгоду в работе на самих себя. Корреспондент URA.RU проанализировала ситуацию в местной бьюти-индустрии и поговорила с экспертами, чтобы понять, почему сфера красоты становится частной. «Бьюти-мастеру намного легче работать на себя, чем в салоне, потому что он сам выстраивает график, выбирает помещение и создает себе комфортные условия работы. Сам может выбрать материалы для работы, а также решить с кем работать, как и за какую сумму. Минус в том, когда срочно нужны деньги, то самозанятым и ИП неохотно банки одобряют кредит, либо дают деньги под высокий процент», — рассказала URA.RU бьюти-мастер Дарья WOW Nails. Самозанятые мастера красоты сами выбирают себе режим работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из плюсов работы самозанятым мастера красоты также называют получение социального контракта на развитие бизнеса. Бьюти-специалисты отмечают, что при работе на самого себя возрастает и ответственность, так как сам мастер отвечает за предоставленную услугу А при трудоустройстве вся ответственность лежит на руководстве и самом салоне. Мастера объяснили, почему большинство становятся самозанятыми, а не ИП. По словам источника URA.RU из сферы косметологии, выбор специалиста зависит от того, для каких целей получается статус. В основном, индивидуальными предприниматели становятся те мастера, которые планируют открывать свой салон и набирать штат сотрудников. А самозанятым легче работать именно на себя из-за того, что чаще всего клиентскую базу составляют знакомые, которых сложно вписать в график работы салонов. На вопрос о соотношении самозанятых к трудоустроенным специалистам журналисту затруднились ответь, однако отмечают, что работающие на себя мастера встречаются намного чаще. Бьюти-мастера выбрали экономию на налогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корреспондент URA.RU поговорила с профессором и курганским экономистом Сергеем Орловым. Экономист пояснил, что работа в сфере красоты попадает под юрисдикцию федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 2024 год. Регистрация в качестве самозанятого является с правовой точки зрения легальной, а с точки зрения экономики — эффективной. «Эффективность достигается за счет очевидной экономии на уплате налогов, поскольку подоходный налог при официальном трудоустройстве составляет 13%, тогда как величина налога на профессиональный доход у самозанятого — 4%. При этом у трудоустроенных также большие платежи по другим налогам: страховые взносы в Социальный фонд России (30%) и налог на прибыль (20%)», — рассказал профессор. Орлов уточнил, если у бьюти-мастера есть устойчивый поток клиентов и он самодостаточен в материально-техническом и финансовом плане, а также в профессиональном росте, то работа в качестве самозанятого принесет ему наряду с очевидным материальным, и моральное удовлетворение от выбранного занятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские косметологи, мастера ногтевого сервиса и другие представители индустрии красоты перестают работать на салоны и уходят в частный бизнес. Специалисты нашли выгоду в работе на самих себя. Корреспондент URA.RU проанализировала ситуацию в местной бьюти-индустрии и поговорила с экспертами, чтобы понять, почему сфера красоты становится частной. «Бьюти-мастеру намного легче работать на себя, чем в салоне, потому что он сам выстраивает график, выбирает помещение и создает себе комфортные условия работы. Сам может выбрать материалы для работы, а также решить с кем работать, как и за какую сумму. Минус в том, когда срочно нужны деньги, то самозанятым и ИП неохотно банки одобряют кредит, либо дают деньги под высокий процент», — рассказала URA.RU бьюти-мастер Дарья WOW Nails. Из плюсов работы самозанятым мастера красоты также называют получение социального контракта на развитие бизнеса. Бьюти-специалисты отмечают, что при работе на самого себя возрастает и ответственность, так как сам мастер отвечает за предоставленную услугу А при трудоустройстве вся ответственность лежит на руководстве и самом салоне. Мастера объяснили, почему большинство становятся самозанятыми, а не ИП. По словам источника URA.RU из сферы косметологии, выбор специалиста зависит от того, для каких целей получается статус. В основном, индивидуальными предприниматели становятся те мастера, которые планируют открывать свой салон и набирать штат сотрудников. А самозанятым легче работать именно на себя из-за того, что чаще всего клиентскую базу составляют знакомые, которых сложно вписать в график работы салонов. На вопрос о соотношении самозанятых к трудоустроенным специалистам журналисту затруднились ответь, однако отмечают, что работающие на себя мастера встречаются намного чаще. Корреспондент URA.RU поговорила с профессором и курганским экономистом Сергеем Орловым. Экономист пояснил, что работа в сфере красоты попадает под юрисдикцию федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на 2024 год. Регистрация в качестве самозанятого является с правовой точки зрения легальной, а с точки зрения экономики — эффективной. «Эффективность достигается за счет очевидной экономии на уплате налогов, поскольку подоходный налог при официальном трудоустройстве составляет 13%, тогда как величина налога на профессиональный доход у самозанятого — 4%. При этом у трудоустроенных также большие платежи по другим налогам: страховые взносы в Социальный фонд России (30%) и налог на прибыль (20%)», — рассказал профессор. Орлов уточнил, если у бьюти-мастера есть устойчивый поток клиентов и он самодостаточен в материально-техническом и финансовом плане, а также в профессиональном росте, то работа в качестве самозанятого принесет ему наряду с очевидным материальным, и моральное удовлетворение от выбранного занятия.