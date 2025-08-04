Как получить звание ветерана труда: подробная инструкция

В России два звания ветерана труда — федеральное и региональное. Последнее в официальный бумагах называют «Ветеран труда субъекта РФ». Между ними есть различия в порядке предоставления льгот. Рассказываем, кто и как может получить это звание и какие льготы положены.
Виды званий ветерана труда
В Российской Федерации существуют две основные категории почетного звания «Ветеран труда»: федеральная и региональная. Помимо этого, отдельные организации могут самостоятельно учреждать собственное, локальное звание, которым награждают работников предприятия.
Федеральное звание ветеран труда
Федеральное звание «ветеран труда» предоставляет право на получение льгот по всей территории Российской Федерации. Правила закреплены в Федеральном законе «?О ветеранах». В данном документе указывается, что соискатель звания обязан соответствовать сразу двум условиям.
Во-первых, необходимо иметь определенный трудовой стаж, который принимается в расчет при назначении пенсии. Для женщин минимальная продолжительность стажа составляет 20 лет, для мужчин — 25 лет. В отношении гражданских, муниципальных и государственных служащих, а также военнослужащих, вместо общего трудового стажа учитывается выслуга лет.
Второе условие — признание заслуг государством. У кандидата должны быть ордена, медали, почетные звания СССР или Российской Федерации, почетные грамоты или благодарности президента России, ведомственные знаки отличия. К последним относятся ??награды, учрежденные федеральными госорганами и госкорпорациями для поощрения за заслуги в труде, службе и продолжительную работу не менее 15 лет.
Региональное звание ветеран труда
Для присвоения федерального звания «Ветеран труда» необходимо наличие наград и благодарностей, выданных российскими государственными органами. В то же время для получения регионального звания достаточно поощрений, полученных от местных властей. Следует отметить, что различий в объеме предоставляемых мер поддержки и размерах выплат между этими званиями не существует — соответствующие параметры устанавливаются региональными нормативными актами.
Какие льготы может получить ветеран труда
Регионы самостоятельно решают, как рассчитывать выплаты и предоставлять льготы, даже если речь идет о федеральных ветеранах труда.
Федеральные льготы
В Федеральном законе «?О ветеранах» сказано, что для всех категорий ветеранов предусмотрена система мер поддержки. Она включает:
- пенсии и пособия;
- ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в дополнение к пенсии;
- ?предоставление жилых помещений;
- компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- оказание медицинской помощи и протезирование зубов.
Компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ по всей России предоставляют по единому алгоритму. Однако, какие именно платежи возместить, решают регионы.
Региональные льготы
- индексируемые пособия;
- скидки на билеты в общественном транспорте;
- бесплатные лекарства;
- налоговые преференции: например, скидка на транспортный налог или освобождение от него;
- бесплатный санаторный отдых.
Как оформить звание ветерана труда
Всем кандидатам на звание важно убедиться не только в том, что у них хватает стажа и наград, но и в том, что они могут документально их подтвердить. Без этого льготный статус не получить. В случае, если почетное звание присваивается лицу, начавшему трудовую деятельность в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт работы, либо свидетельские показания не менее двух человек.
Куда подать заявление на получение звания
- через портал «??Госуслуги»;
- на региональном портале госуслуг;
- в МФЦ;
- отделении соцзащиты.
В случае, если ветеран не имеет возможности самостоятельно заниматься оформлением документов, за него может подать необходимые бумаги уполномоченный представитель. Для этого достаточно предоставить простую рукописную доверенность, подтверждающую его полномочия.
Срок рассмотрения заявления варьируется в зависимости от субъекта Федерации, однако не превышает 30 дней. Получить готовое удостоверение заявитель сможет в соответствующем органе социальной защиты населения. Оформление документа осуществляется бесплатно.
Что делать, если отказали в получении звания
Если в присвоении звания отказали, но ветеран считает это необоснованным, решение можно оспорить. Для этого тоже есть несколько путей:
- Обратиться к руководителю органа соцзащиты;
- обжаловать отказ через «?Госуслуги» в досудебном порядке;
- подать в суд.
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