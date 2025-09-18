Путин отреагировал на предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий заслуживает внимания. Об этом на встрече с главами политических партий заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел официальный telegram-канал Кремля. При этом он добавил, что более эффективным подходом было бы прямое подавление инфляции.
Путин подчеркнул, что основной причиной необходимости частой индексации является сохраняющаяся высокая инфляция. По его словам, вместо адаптации социальных выплат к росту цен целесообразнее сосредоточиться на мерах по стабилизации экономической ситуации.
