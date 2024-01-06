Россиянам рассказали, куда инвестировать деньги в 2024 году

Депутат Аксаков: россиянам выгодно инвестировать в акции IT-компаний

06 января 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

В 2024 году можно вложиться в акции крупных компаний, считает Анатолий Аксаков Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России нередко встает вопрос: куда выгоднее вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить свои средства. Так, по словам экспертов, можно вложиться в акции IT-компаний или прибегнуть к банковским вкладам. Банковские вклады Одним из вариантов для удачных инвестиций являются банковские вклады, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газеты». По словам депутата, сейчас от банков поступают довольно выгодные предложения на фоне повышения ключевой ставки. Аксаков уточнил, что по некоторым вкладам доходность может составлять порядка 17-18%. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что ключевая ставка в следующем году начнет снижаться. Поэтому почти все эти вложения ориентировочно рассчитаны максимум на полтора года. Вложения в ценные бумаги По словам Аксакова, наиболее разбирающиеся люди могут попробовать вложиться в акции или продать их. Он заявил, что «наиболее надежными» можно считать IT-компании, так как они сейчас крайне востребованы и обеспечены на годы вперед. Также депутат посоветовал инвестировать в крупные компании энергетического сектора, например, «Газпром», «Роснефть» и так далее. Стоит помнить о рисках при покупке иностранных ценных бумаг. Так, например, в декабре 2023 года СБП Биржа признала, что три миллиарда долларов вложений россиян в иностранные бумаги были заморожены после того, как биржа попала в SDN-лист США. Инвестиции в криптовалюту Выгодным вложением будет инвестиция в цифровую валюту, рассказал Аксаков. Однако он подчеркнул, что этот инструмент рассчитан, прежде всего, для профессионалов, и без специального образования в эту сферу вступать не стоит. Также, по его словам, в 2025 году планируется принять законы, связанные с регулированием майнинга криптовалюты. Сохранение денег от инфляции При выборе надежного инструмента инвестирования стоит разобраться в соответствующих рисках и меньше доверять рекламе, заявил профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. При этом он уверен, что наиболее реальной целью для новичка является не приумножение средств, а их сохранение от инфляции. Экономист уверен, что для вложений можно использовать все инструменты, доступные на рынке, такие как: банковские депозиты, облигации, акции, Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), недвижимость, драгоценные металлы. Однако инвестировать гражданину следует только в те области, которые он знает до мелочей. По словам экономиста Михаила Хазина, все вложения индивидуальны. Все зависит от уровня финансовой грамотности человека и его образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России нередко встает вопрос: куда выгоднее вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить свои средства. Так, по словам экспертов, можно вложиться в акции IT-компаний или прибегнуть к банковским вкладам. Одним из вариантов для удачных инвестиций являются банковские вклады, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газеты». По словам депутата, сейчас от банков поступают довольно выгодные предложения на фоне повышения ключевой ставки. Аксаков уточнил, что по некоторым вкладам доходность может составлять порядка 17-18%. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что ключевая ставка в следующем году начнет снижаться. Поэтому почти все эти вложения ориентировочно рассчитаны максимум на полтора года. По словам Аксакова, наиболее разбирающиеся люди могут попробовать вложиться в акции или продать их. Он заявил, что «наиболее надежными» можно считать IT-компании, так как они сейчас крайне востребованы и обеспечены на годы вперед. Также депутат посоветовал инвестировать в крупные компании энергетического сектора, например, «Газпром», «Роснефть» и так далее. Стоит помнить о рисках при покупке иностранных ценных бумаг. Так, например, в декабре 2023 года СБП Биржа признала, что три миллиарда долларов вложений россиян в иностранные бумаги были заморожены после того, как биржа попала в SDN-лист США. Выгодным вложением будет инвестиция в цифровую валюту, рассказал Аксаков. Однако он подчеркнул, что этот инструмент рассчитан, прежде всего, для профессионалов, и без специального образования в эту сферу вступать не стоит. Также, по его словам, в 2025 году планируется принять законы, связанные с регулированием майнинга криптовалюты. При выборе надежного инструмента инвестирования стоит разобраться в соответствующих рисках и меньше доверять рекламе, заявил профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. При этом он уверен, что наиболее реальной целью для новичка является не приумножение средств, а их сохранение от инфляции. Экономист уверен, что для вложений можно использовать все инструменты, доступные на рынке, такие как: банковские депозиты, облигации, акции, Паевые инвестиционные фонды (ПИФы), недвижимость, драгоценные металлы. Однако инвестировать гражданину следует только в те области, которые он знает до мелочей. По словам экономиста Михаила Хазина, все вложения индивидуальны. Все зависит от уровня финансовой грамотности человека и его образования.